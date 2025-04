Adozione libri di testo a.s. 2025/2026: procedura e indicazioni operative

Fra i compiti del collegio dei docenti rientra la scelta dei libri di testo la cui procedura, secondo le indicazioni date dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con la circolare n° 14536 dell’8 aprile del 2025, dovrà essere terminata entro la seconda decade del mese di maggio al fine di consentire la disponibilità dei libri di testo fin dall’avvio del nuovo anno scolastico.

Procedura

In attuazione delle indicazioni date dal Ministero, i singoli docenti o i dipartimenti, nell’ambito della libertà didattica e dell’autonomia scolastica, analizzano i testi messi a disposizione nelle scuole dalle singole case editrici e successivamente in sede di consiglio di classe o d’interclasse, con la presenza dei genitori, è individuato il testo o i testi da adottare per l’anno scolastico 2025/2026.

Scelte alternative

Il consiglio di classe o d’interclasse, nella seduta volta a individuare la scelta dei libri di testo, può decidere di adottare nuovi testi, confermare i testi già in adozione, adottare testi autoprodotti o avvalersi di strumenti alternativi.

Vincoli alla scelta

Le singole proposte avanzate dai consigli di classe o interclasse entro la seconda decade di maggio dovranno essere sottoposti a delibera del collegio dei docenti nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo. Fermo restante che possono essere confermati i testi scolastici già in uso.

Sforamento del tetto di spesa

Qualora nella scelta dei libri di testo si dovesse sforare il vincolo di spesa adeguato, dall’anno scolastico 2025/2026, al tasso d’inflazione programmata, il collegio dei docenti, nelle delibere di adozione, dovrà adottare una motivazione adeguata al fine di consentire al consiglio d’istituto di approvare quanto deliberato dal collegio dei docenti.

Compiti del dirigente scolastico

La nota ministeriale dell’8 aprile 2025, nel dettare le disposizioni in merito alla scelta dei libri di testo, ricorda ai dirigenti scolastici, nel rispetto delle esigenze di servizio e del regolare svolgimento delle lezioni di:

• Esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi,

• Assicurare che le scelte siano espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti.

• Favorire gli incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE).

Comunicazione dati adozione

Le istituzioni scolastiche, entro il 7 giugno, dovranno comunicare, in modalità on line, tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, in modalità off line l’adozione dei testi. Le scuole che avessero deliberato di non adottare alcun libro di testo e di avvalersi di strumenti alternativi, dovranno comunicarlo utilizzando la stessa piattaforma.