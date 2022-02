Aggiornamento Gae: probabilmente domande dal 7 al 21 marzo. Convocati i sindacati dal Ministero

Questo pomeriggio i sindacati saranno convocati al MI per l’aggiornamento delle GAE. Sarà presentato il D.M. che regolamenterà e disporrà l’aggiornamento delle GAE provinciali e della prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 22/23, 23/24 e 24/25.

Il personale docente inserito in GAE, non sono previsti nuovi inserimenti, potrà chiedere:

1) la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in GAE;

2) il reinserimento con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato la domanda nei bienni o trienni precedenti;

3) la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;

4) il trasferimento da una provincia a un’altra provincia nella quale sarà collocato, per ciascuna graduatoria di inclusione, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante.

La domanda sarà inviata con modalità esclusivamente telematica probabilmente dal 7 marzo al 21 marzo.