Aggiornamento Gps 2022, meno 11 giorni alla chiusura della piattaforma. Tutte le nostre DIRETTE di supporto ai docenti

Meno 11 giorni alla chiusura della piattaforma per la presentazione delle istanze di inserimento/aggiornamento/trasferimento in Gps. Ricordiamo infatti che il 31 maggio 2022 (h. 23,59) il ministero dell’Istruzione darà lo stop alle funzioni telematiche.

Ogni docente potrà iscriversi alle GPS per una sola provincia ma per più insegnamenti. Le GPS avranno validità biennale e conterranno due fasce di appartenenza.

A seguire il riepilogo delle dirette di Tecnica risponde Live, di supporto agli aspiranti docenti.

Le nostre ultime dirette sulle Gps: compilazione della domanda, requisiti, scelta delle sedi e sanzioni

Graduatorie provinciali di supplenza di I fascia

La prima fascia è per gli aspiranti in possesso di:

abilitazione per le graduatorie dell’Infanzia, Primaria, I grado e II grado e personale educativo

specializzazione per le graduatorie di sostegno

Graduatorie provinciali di supplenza di II fascia

La seconda fascia è per gli aspiranti non abilitati e non specializzati che non rientrano nella categoria precedente.

Per ulteriori dettagli sui requisiti di accesso si rimanda all’articolo 3 dell’Ordinanza.

Graduatorie di istituto

L’aspirante a supplenza può presentare domanda per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l’inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo.