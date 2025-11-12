Aggiornamento GPS, tutte le novità e i tempi – Rivedi la Diretta

Nel pomeriggio di ieri, 11 novembre, si è tenuto un incontro tra ministero dell’Istruzione e del Merito e sindacati. Oggetto dell’appuntamento l’informativa sull’OM relativa all’aggiornamento delle GPS per il biennio 2026-28 e sul DM che regolerà le GaE. Ma quali novità sono scaturite? Quali saranno i tempi dell’aggiornamento? Quali le informazioni principali da conoscere? Novità importanti anche per gli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP).

Di tutto questo abbiamo parlato nel corso della diretta di oggi, mercoledì 12 novembre alle ore 12,30. Ospite il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Le risposte della diretta

✅ (22:30) Da iscritto CISL Scuola, avrei due osservazioni: 1) perché valutare 14 punti un dottorato e solo 3 un’ulteriore magistrale?; 2) perché aprire così presto le GPS e impedire il caricamento dei 12 punti?

✅ (25:15) L’algoritmo tornerà indietro? Ho trovato ingiusto il fatto che al primo bollettino io abbia ottenuto una COE con notevoli disagi e spese, mentre altri in seguito abbiano ottenuto una sola scuola.

✅ (27:20) Ma se non avessi flaggato la disponibilità alle COE sarei stato saltato e mai più ripescato. Folle e direi anticostituzionale. Essere in alto diventa uno svantaggio, mai sentita questa cosa.

✅ (28:15) come sarà disciplinato l’inserimento degli itp già in graduatoria se danno conferma e anche la scelta delle 150 scuole?

✅ (29:20) ci sarà una differenza di punteggio tra tfa ordinario e indire ? Prima si vociferava una differenza , ora sono equiparabili?

✅ (31:35) L’aggiornamento sarà a Gennaio/ Febbraio?

✅ (33:15) L’ aggiornamento a gennaio/ febbraio non permette di inserire i 180 giorni, quindi mi auguro che i sindacati si impuntino su questo punto.

✅ (34:55) Sarà possibile inserirsi con riserva nella prima fascia per coloro che sono iscritti ad un percorso da 30 CFU ex art 13 che termina entro il 30 giugno?

✅ (35:20) Per chi otterrà il titolo TFA PRIMARIA il prossimo giugno 2026, nel caso in cui il rinnovo delle GPS avverrà a gennaio, verrà successivamente inserito in graduatoria con riserva?

✅ (35:45) Quindi l’anno di servizio non sarà conteggiato?

✅ (36:40) ho ricevuto incarico fino al termine delle attività e non annuale perchè ho messo in ordine di preferenza nella stessa scuola e classe di c. ho messo 31 agosto, 30 giugno, spezzone orario. Non ho capito se le certificazioni digitali già inserite rimangono valide e se il B2 sarà valutabile