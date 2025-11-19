Ai docenti precari spettano fino a 3mila euro per la Carta Docente

Se sei un docente che ha ottenuto incarichi di docenza a tempo determinato, anche di breve durata, negli ultimi 5 anni, hai diritto alla Carta del Docente pari a 500 euro annuali: questo è quanto i Tribunali di tutta Italia affermano quotidianamente in accoglimento dei ricorsi proposti dall’avv. Guido Marone.

Infatti, le più recenti pronunce, tra cui quelle della Corte di Cassazione e, da ultimo, la rilevante sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, hanno chiarito che il bonus spetta a tutti i docenti precari, anche con supplenze brevi o saltuarie, incluse le assegnazioni da Graduatorie di Istituto. Si tratta di un principio di portata generale, fondato sulla piena equiparazione tra lavoro precario e lavoro stabile ai fini del diritto alla formazione professionale.

Alla luce di tale orientamento oramai consolidato, migliaia di docenti precari, patrocinati dall’avv. Guido Marone, stanno ottenendo il riconoscimento della Carta Docente, fino a 3mila euro per ciascun ricorrente.

L’assistenza dell’avv. Guido Marone, da anni impegnato nella tutela dei diritti del personale scolastico, garantisce un inquadramento giuridico preciso e un percorso processuale efficace, con possibilità di adesione senza alcun costo iniziale. La procedura è semplice, veloce e alla portata di tutti i docenti precari che intendano ottenere quanto loro spetta di diritto.

Per ricevere tutte le informazioni utili e conoscere le modalità di adesione al ricorso è possibile compilare il form disponibile a questo indirizzo:

https://www.leggescuola.it/ricorsi/ricorso-riconoscimento-carta-docente-anche-per-supplenze-brevi-tds/

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO