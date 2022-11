Al De Felice Giuffrida di Catania il “Wine Makers”: per avvicinare l’impresa alla scuola

Sabato 12 novembre presso i locali dell’Istituto Tecnico Economico G. De Felice di Catania si è tenuto il “De Felice meets Wine Makers”, nato per avvicinare il mondo della scuola alle realtà dell’imprenditoria etnea, nella prospettiva di creare un ponte tangibile tra l’universo scolastico, che in questi anni sta formando, attraverso nuovi percorsi di studi, i professionisti di domani, e il mondo del lavoro rappresentato da tutte quelle aziende e organizzazioni che operano sul territorio siciliano.

L’Istituto, guidato dalla prof Anna De Francesco, in altri termini, considerato il crescente interesse dell’Europa verso la cultura, l’arte e la sapienza della Sicilia, si sta attivando a formare figure professionali qualificate, esperte di economia e turismo, utili alle aziende del settore.

In questi anni infatti l’Istituto De Felice ha avviato un corso formativo a indirizzo turistico-aziendale per rispondere alle diverse esigenze di un settore che chiede figure qualificate non solo come operatori di sala o sommelier, ma anche in grado di creare e portare avanti strategie di marketing territoriale per ogni singola azienda.

Ha dichiarato la dirigente De Francesco: “L’appuntamento di sabato vuole dare ampia visibilità al progetto dell’apprendistato che, a differenza dell’alternanza scuola-lavoro, ha delle tempistiche e delle regolamentazioni differenti. Gli studenti infatti seguiranno meno ore di lezione a fronte di un carico lavorativo settimanale di circa 20 ore, della durata di 6/7 mesi, regolarmente retribuiti attraverso un gettone di presenza. La novità è il ruolo chiave dello Stato che si impegna a versare i contributi e a pagare l’assicurazione sul lavoro, a tutti gli allievi partecipanti. Come scuola siamo felici di fare da apripista a degli incontri costruttivi tra il mondo del lavoro e l’universo scuola in un’ottica di crescita reciproca e di confronto dove sono gli studenti stessi a incontrare i loro ipotetici futuri datori di lavoro”.

Alla conferenza, moderata dal giornalista Daniele Lo Porto, sono intervenuti: Gaetano Mancini, presidente ConfCooperative Sicilia, Agata Matarazzo, docente di scienze merceologiche Dipartimento Economia impresa Università degli Studi di Catania, Valeria Lopis, docente e giornalista specializzata, Marika Mannino, direttore della Strada del Vino dell’Etna, Massimo Costanzo docente di discipline aziendali IIS De Felice Olivetti, Anastasia De Luca fiduciaria condotta Slow Food Catania, Danilo Trapanotto, Delegato provinciale Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino e docente IIS De Felice Olivetti, Michele La Rosa, giornalista esperto in enoturismo, Andrea Finocchiaro, past president Ristoworld Italy e Antonino Sicali Ceo Meat&Food Retail.

Al termine, un piacevole incontro con le aziende vitivinicole invitate che hanno fatto degustare i loro prodotti ai numerosi partecipanti, regolarmente accompagnati dagli alunni e dalla preside che ha continuato a illustrare i progetti della sua scuola.