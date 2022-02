Al Ministero non c’è accordo fra Patrizio Bianchi e i suoi sottosegretari, il nodo è politico

Le “esternazioni” dei due sottosegretari Barbara Floridia (M5S) e Rossano Sasso (Lega) contro questa o quella decisione del ministro Patrizio Bianchi sono sempre più frequenti.

Negli ultimi giorni Rossano Sasso è intervenuto più volte per ribadire la necessità che le GPS vengano aggiornate, in contrasto con la decisione del Ministro di congelare tutto per almeno un anno.

Nelle ultime ore Sasso ha messo in evidenza che le regole attuali stanno creando discriminazione fra studenti vaccinati e non.

La sottosegretaria Floridia sta invece contestando le nuove regole per gli esami di Stato.

Guarda il nostro video per saperne di più.