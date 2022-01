Al Padiglione Italia di Dubai forum sul futuro dell’istruzione

Il forum che affronterà il tema del futuro dei sistemi di istruzione superiore, con un focus sullo sviluppo delle competenze nel contesto del futuro incerto del lavoro, così come sulla trasformazione digitale delle nostre società e le sue implicazioni per l’istruzione superiore.

Parteciperanno virtualmente all’incontro il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, la ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, la vice direttrice-generale Unesco per il Settore Educazione Stefania Giannini e il presidente della Commissione nazionale italiana per l’Unesco, Franco Bernabè.

Il forum si svolge nell’ambito dell’iniziativa Futures of Education dell’Unesco ed è uno degli eventi preparatori della terza Conferenza Mondiale dell’Unesco sull’Istruzione Superiore che si terrà dal 18 al 20 maggio 2022 a Barcellona.

All’interno del forum, le Cattedre Unesco italiane presentano la loro Dichiarazione sulla sostenibilità, frutto del lavoro svolto nel 2021 nel corso del progetto “Dialoghi delle Cattedre UNESCO: un laboratorio di idee per il mondo che verrà”.