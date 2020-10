Al Senato voto di fiducia per decidere su “docenti covid” e molto altro

Riprende nella mattinata di martedì 6 al Senato l’esame della legge di conversione del “decreto agosto” che negli articoli 32-38 contiene diverse disposizioni in materia scolastica e universitaria.

Nella seduta di lunedì pomeriggio i relatori di maggioranza Manca ed Errani hanno illustrato ampiamente il provvedimento.

E’ toccato a Vasco Errani (Leu) evidenziare, tra le altre, le misure sulla scuola ricordando in particolare alcune disposizioni approvate in Commissione riguardanti la medicina territoriale, la messa in sicurezza degli edifici scolastici e il fondo per autistici. Errani ha fatto anche cenno ad un emendamento che riguarda i cosiddetti “docenti covid” che – secondo quanto prevede il decreto Rilancio convertito nella legge 77 a inizio luglio -verrebbero licenziati in caso di lockdown.

La modifica adottata dalla Commissione cancella questa disposizione.

Allo stato attuale, però, non sappiamo ancora quale sarà il testo definitivo che verrà sottoposto al voto dell’aula.

Proprio in serata, infatti, il Governo ha annunciato di voler porre la fiducia; questo significa che in aula verrà presentato un “maxiemendamento” che potrebbe anche stravolgere più di un emendamento già approvato dalla Commissione Bilancio (peraltro va detto che non tutte le proposte di modifica sono state “bollinate” dalla Ragioneria generale e quindi c’è da aspettarsi ancora qualche sorpresa).

In ogni caso l’aula del Senato è convocata per le ore 9,30 di martedì e a quel punto se ne saprà qualcosa di più.