Algoritmo GPS 2025, accesso agli atti, cosa bisogna fare e quali sono i tempi per ottenerlo?

Algoritmo GPS 2025, accesso agli atti, cosa bisogna fare e quali sono...

Il nuovo anno scolastico ha preso il via, ma non tutti i docenti sono in cattedra. L’ormai celebre algoritmo ha generato errori in vari territori, quali sono stati esattamente? E quali le lamentele dei diretti interessati? Qual è la conseguenza di tutto ciò? Per la procedura di accesso agli atti cosa bisogna fare e quali sono i tempi per ottenerlo?

Cosa potrebbe accadere se il nominato avesse un punteggio non corrispondente ai reali titoli dichiarati? E quali sono le condizioni per attivare un contenzioso?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta di lunedì 8 settembre. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara e di diritto scolastico, avv. Dino Caudullo.

Accesso agli atti, cosa bisogna fare e quali sono i tempi per ottenerlo?

A questa domanda, l’avvocato Caudullo ha risposto: “Per affrontare i problemi derivanti dalle operazioni informatizzate, è fondamentale avere accesso ai documenti amministrativi per comprendere cosa sia effettivamente accaduto.

Scopo dell’accesso agli atti: L’accesso agli atti amministrativi, regolato dalla legge 241/90, garantisce la trasparenza dell’attività amministrativa e permette al docente penalizzato di vederci chiaro.

Casi di applicazione:

Sedi non disponibili: Si può richiedere copia dei documenti relativi alle sedi liberate dopo le assegnazioni provvisorie e alle sedi disponibili (su organico di fatto e di diritto) per confrontarle con quelle rese disponibili nelle operazioni di supplenza. Errata valutazione dei punteggi: Se si sospetta un errore nel proprio punteggio o in quello di un aspirante che precede in graduatoria, si può accedere agli atti per conoscere i titoli dichiarati e il metodo di valutazione, verificando la correttezza e chiedendone eventualmente la rettifica. Applicazione del meccanismo delle rinunce: Per capire le assegnazioni e il meccanismo delle rinunce, è utile esaminare il bollettino delle convocazioni e richiedere copia della domanda di inserimento/aggiornamento GPS e del modulo di scelta delle sedi.

Tempistiche: La legge prevede che l’amministrazione abbia 30 giorni di tempo per rispondere alla richiesta di accesso. Questo periodo può essere lungo e non sempre compatibile con l’urgenza della fase di conferimento delle supplenze, ma non può essere abbreviato”.

RIVEDI LA DIRETTA

Le risposte della diretta

✅ (34:40) volevo chiedere sulle COE che si sono create ad aprile che poi non sono uscite come disponibilità. Se uno fa affidamento a quello per le preferenze poi si risulta rinunciatario?

✅ (38:10) Siccome presentiamo l’istanza delle 150 preferenze al buio, tra un anno e l’altro del biennio delle GPS, le disponibilità di una data cdc in un determinato ambito territoriale, sono simili?

✅ (39:30) Come mai su Caserta è uscito un solo bollettino da 1 fascia? Ci saranno altri bollettini ? Anche da 2 fascia?

✅ (41:25) Ma il problema delle disponibilità è “colpa” delle segreterie delle singole scuole o dell’USP?

✅ (46:15) Secondo ciclo indire con terza annualità Anno scolastico 2024-25,quando?

✅ (47:00) come mai non è stata confermata la continuità su sostegno (2 fascia GPS) ambito territoriale di catania?

✅ (47:45) sono previste novità riguardo i requisiti per la seconda fascia gps per la scuola secondaria di secondo grado nel 2026?

✅ (49:10) Nodo certificazioni linguistiche: chi le ha conseguite nella fase “transitoria” – dopo il 31 agosto e prima del nuovo aggiornamento MIM – può vedersela riconosciuta in qualche modo? La legge, se non vado errato, non dovrebbe mai essere retroattiva. Grazie

✅ (50:40) È normale che un docente con punteggio inferiore al mio venga chiamato prima dalle GPS solo perché ha indicato una determinata scuola in un ordine di preferenza più alto rispetto al mio? (Ad esempio, lui ha messo quell’istituto come 2ª preferenza, mentre io l’ho inserito come 28ª)

✅ (56:40) sono riservista in gae ai sensi l.n.68/99,ma non sono risultata assegnatario di posto essendo stata superata come punteggio. Al riguardo desideravo chiederle se nel secondo bollettino ho ancora qualche possibilità che mi chiamino oppure se dovesse essere necessario presentare ricorso

✅ (57:10) Come mai sono stata l’unica a non essere stata riconfermata sul sostegno nel mio istituto?

✅ (59:00) Vorrei sapere se si può rinunciare alla nomina da GPS,dopo la presa di servizio , senza incorrere in sanzioni, poiché su questo punto ci sono pareri discordanti

✅ (59:40) L’algoritmo mi ha “visto” rinunciatario perché mi dava unica disponibilità la scuola che non ho inserito tra le preferenze. 32 colleghi con titoli di riserva con punteggio inferiore al mio hanno ottenuto tutti sedi mie. La dirigente usp di Firenze dice che ai 32 soggetti viene per legge data la sede che scelgono e non possono essere visti rinunciatari. É corretto quello che dice?