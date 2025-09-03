Algoritmo GPS, le graduatorie di istituto riguardano solo spezzoni oppure anche cattedre al 30 giugno e al 31 agosto?

Torniamo a parlare di GPS e a fare il punto della situazione in vista del nuovo anno scolastico. Dopo il bollettino 0 e il bollettino 1, sono partiti numerosissimi reclami e accessi agli atti per scavalcamenti sospetti. Di cosa si tratta? Si attendeva con ansia il bollettino 0 per verificare il suo funzionamento che è un’assoluta novità: com’è andata? Cosa ci dobbiamo attendere per le prossime convocazioni? Quando dovrebbero avvenire?

Di tutto questo abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 2 settembre. Ospite l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.

Le graduatorie di istituto riguardano solo spezzoni oppure anche cattedre al 30 giugno e al 31 agosto?

A questa domanda l’esperto ha risposto: “Normalmente, le graduatorie d’istituto servono per supplenze brevi (malattie, maternità) o per spezzoni fino a 6 ore. Tuttavia, in caso di esaurimento delle GPS, le graduatorie d’istituto vengono utilizzate per assegnare anche cattedre intere con scadenza al 30 giugno e al 31 agosto”.

