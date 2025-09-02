Algoritmo GPS, tra reclami e il via a nuovi bollettini – DIRETTA ore 16,00

Torniamo a parlare di GPS e a fare il punto della situazione in vista del nuovo anno scolastico. Dopo il bollettino 0 e il bollettino 1, sono partiti numerosissimi reclami e accessi agli atti per scavalcamenti sospetti. Di cosa si tratta? Si attendeva con ansia il bollettino 0 per verificare il suo funzionamento che è un’assoluta novità: com’è andata? Cosa ci dobbiamo attendere per le prossime convocazioni? Quando dovrebbero avvenire?

Di tutto questo parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 2 settembre alle ore 16,00. Ospite l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

