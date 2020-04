Alla Croce Rossa i rimborsi dai viaggi di istruzione

Gli studenti della media “De Simoni” di Gavi (AL) donano i 400 euro versati per il viaggio di istruzione alla Croce Rossa.

I ragazzi della 3B, infatti, visto che il loro viaggio di istruzione, come tutti gli altri che si stavano programmando in Italia prima che esplodesse il contagio da covid-19, era stato sospeso, hanno deciso di non accettare più indietro i soldi raccolti e di devolverli alla Croce Rossa locale.

Lo racconta la Stampa che aggiunge che i ragazzi invece accettare il rimborso, hanno preferito donarli alla Croce Rossa di Gavi, i cui volontari, insieme a tanti cittadini, stanno aiutando anziani e malati soli o in difficoltà.