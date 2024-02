Alla scoperta dei Musei delle Scienze: un supporto alle discipline STEM

Il vasto numero di risorse a disposizione di scuole e famiglie rappresentato dai Musei delle Scienze, diffusi in tutta Italia, rappresenta una parte importante per la spinta alle STEM, le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Ne presentiamo alcuni anche per ricordare che siamo nel pieno della prima Settimana nazionale delle STEM, istituita a novembre scorso dalla legge 187/2023, che si svolge dal 4 all’11 febbraio 2024, con l’obiettivo di sensibilizzare e stimolare l’interesse e la scelta dei più giovani per queste discipline.

I musei

Da Torino a Napoli, da Trieste a Roma l’intero territorio nazionale è tappezzato di realtà museali dedicate alle scienze, che offrono in particolare attività e sezioni dedicate ai bambini e alle bambine più piccoli per andare a offerte formative più specifiche per le scuole secondarie.

Ne presentiamo alcuni.

Il Museo Regionale di Scienze naturali di Torino, che era stato chiuso dopo l’incendio che l’aveva colpito nell’agosto 2013, è stato appena riaperto con sold out per le iniziative inaugurali. Al suo interno esiste un vero e proprio centro didattico, che offre laboratori per l’infanzia, laboratori didattici per tutte le età, laboratori musicali per coniugare scienza e musica, oltre a quelli ispirati alla geometria, alla fisica, alla matematica e anche a discipline più specifiche come la paleontologia, e grande spazio alle attività sulla sostenibilità. Per saperne di più https://mrsntorino.it/static/dl/attivita_centro_didattico_2023-2024.pdf

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da vinci di Milano nel catalogo di attività per le scuole offre laboratori per ogni ordine e grado di istruzione e proposte formative per gli insegnanti, che tutti i pomeriggi del mercoledì e sabato hanno accesso gratuito al Museo, senza prenotazione. Per saperne di più https://www.museoscienza.org/besrv/sites/default/files/2023-10/opuscolo_infanzia-2023_0.pdf

La Città della Scienza di Napoli, che ospita il più grande planetario 3D d’Europa, nel suo catalogo spazia da laboratori come quello in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, a quelli su gaming e escape rooms, alla sezione dedicata interamente al corpo umano. Vi sono, inoltre, aree espositive e mostre in corso per tutto l’anno scolastico, come quella per esempio dedicata ai sensi. Gli insegnanti hanno alla possibilità di entrare nella community del Club dei docenti, che offre possibilità di lavorare in rete. Per saperne di più http://www.cittadellascienza.it/

Explora il Museo dei bambini di Roma (https://mdbr.it/scuole/) si pone come una realtà ricca di offerte per ogni età, con laboratori e anche percorsi formativi rivolti ai docenti. Le attività si svolgono dal martedì al venerdì. Segnaliamo tra le tante proposte il laboratorio sull’empatia per la scuola primaria. Il Museo ha anche una sezione di proposte per gli Asili Nido. È anche possibile ricevere i Kit per attività da svolgere in autonomia nelle scuole.

Il Children’s Museum di Verona si rivolge a bambini e bambine dai più piccoli dell’Asilo Nido alla scuola secondaria di 1° grado, con proposte laboratoriali nel ThinkLab ad attività interattive. L’intera offerta per le scuole è un progetto che pone il gioco come elemento centrale per comunicare contenuti scientifici e far vivere esperienze attive ai piccoli e grandi visitatori. Per saperne di più https://www.cmverona.it/wp-content/uploads/2023/08/CMV_Catalogo_2023_2024.pdf

Il Muse di Trento (https://ilmuseperlascuola.muse.it/wp-content/uploads/2023/08/Catalogo-2023_24.pdf) offre alle scuole visite interattive, laboratori outdoor e progetti. Grande spazio è dedicato all’ambiente della montagna, ai ghiacciai, alla fauna, in particolare ai lupi, alla preistoria.

Il Museo Galileo di Firenze offre alle scuole attività e laboratori dedicati alla storia delle scienze, ispirandosi al celebre scienziato al quale è intitolato, proponendo percorsi dedicati agli strumenti, dal cannocchiale al microscopio, all’arte, agli astrolabi e non manca un laboratorio tutto in inglese “impara l’inglese con la scienza”. Per saperne di più https://www.museogalileo.it/it/museo/impara/il-museo-per-la-scuola.html.