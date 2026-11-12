Allarme bomba: dirigente non dispone l’evacuazione, alunni in protesta. Meglio l’eccesso di prudenza o evitare gli allarmismi?

Ieri, 11 novembre, è stata una giornata campale: un allarme bomba via mail è stato inviato a circa 6mila scuole in tutta Italia. Inutile dire che si è seminato il panico: i genitori sono stati chiamati per andare a prendersi i figli, sono partiti controlli in tutti gli istituti evacuati. Anche oggi, 12 novembre, un allarme bomba starebbe terrorizzando molti istituti.

In un liceo di Roma, destinatario della mail, non c’è stata alcuna evacuazione. Una decisione presa dalla dirigente scolastica, che aveva giudicato falso il messaggio e scelto di non far uscire studenti e insegnanti.

Gli alunni oggi, 12 novembre, hanno deciso di protestare contro la dirigenza. “Non siamo cavie né bersagli, la sicurezza non ammette sbagli”, questo lo striscione che hanno affisso nel cancello dell’istituto.

“Non mi è sembrato che ci fossero i presupposti di pericolo per interrompere un pubblico servizio, non essendoci elementi di fondatezza dell’allarme. In caso di pericolo reale auspico e mi aspetto che siano la Prefettura o le altre istituzioni preposte alla sicurezza a dare comunicazioni e indicazioni, come per esempio accade quando c’è l’allerta meteo. Non essendomi arrivata nessuna comunicazione ufficiale e ritenendo che la mail non fosse fondata, non ho fatto evacuare la scuola. Se nessun organo deputato alla sicurezza segnala una situazione di allarme non può bastare una mail anonima a crearlo e a far chiudere la scuola altrimenti il rischio è che ogni giorno qualcuno possa seminare il panico nelle scuole mandando mail anonime”, queste le parole di un altro dirigente scolastico, a Il Corriere della Sera, che ha deciso di non fare evacuare.

“Chi fa il dirigente scolastico si assume delle responsabilità, sono tante le decisioni che un preside deve prendere ogni giorno e ogni decisione comporta inevitabilmente una responsabilità. Per me sarebbe stato sicuramente più facile chiudere la scuola e mandare tutti a casa, ma penso che i dirigenti abbiano l’onore di assumersi scelte a volte anche molto difficili: la responsabilità fa parte del ruolo. Tutti abbiamo a cuore la sicurezza dei ragazzi, io per primo. Ma credo di dover allarmarmi quando c’è un pericolo fondato, non possiamo metterci nelle mani e stare al gioco di chi vuole seminare panico e destabilizzare un intero Paese”, ha concluso.

Chi è Mikhail Andropov

L’autore del messaggio si è identificato come Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan: nome certamente inventato, che fa leva, si pensa intenzionalmente, sull’assonanza con la parola “misoginia”. Ma a chi appartiene l’account mail da cui è partito tutto?

Come riporta La Repubblica, l’indirizzo email f0523219@cloud.dyu.edu.tw sarebbe associato ad una studentessa della Da-Yeh University, ateneo di Taiwan. Quest’ultima, a quanto pare, non sapeva nulla. Qualcuno ha utilizzato la sua identità digitale per spedire le comunicazioni, attraverso la falsificazione del mittente, conosciuta come email spoofing.

Contattando l’indirizzo email si riceve una risposta automatica con una comunicazione promozionale firmata “Deal Watchdogs”. Nel frattempo per la mattina di oggi, 12 novembre, la premier Giorgia Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice tra i rappresentanti del governo e i leader delle opposizioni.

Come riporta Il Corriere della Sera, secondo quanto si apprende, la premier al tavolo avrebbe fatto appello all’unità a tutte le forze politiche e specificato che la riunione non sostituisce l’informativa urgente che il governo sarebbe intenzionato a portare alle Camere. Dopo le parole di Meloni sono susseguiti gli interventi delle opposizioni.

La segretaria del Pd Elly Schlein ha chiesto al governo di riferire in Parlamento “su cosa sa di queste minacce perché chiaramente non abbiamo noi gli elementi per capire che cosa si tratta”.

Le parole di Valditara

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha rilasciato una intervista a Il Corriere della Sera in cui ha detto la sua: “Allo stato non vi è alcun pericolo concreto. Chi crea questi allarmi vuole diffondere il panico, noi dobbiamo evitare di cadere nella provocazione. Il Governo sta seguendo con grande attenzione la situazione, le forze dell’ordine stanno facendo la loro parte e le istituzioni preposte stanno facendo opportune indagini per risalire agli autori di questi messaggi”, queste le sue parole.

“Nelle piazze abbiamo sentito fake news sul fatto che questo Governo avrebbe tagliato fondi alla scuola per destinarli alla sicurezza: è falso, perché i soldi destinati alla difesa sono soldi che noi abbiamo ottenuto in deroga al patto di stabilità dalla Commissione Europea, che ci ha espressamente autorizzato a usare questi fondi esclusivamente per esigenze legate alla difesa. E si rivela corretta la decisione del governo di chiedere risorse per la difesa e corretta la posizione della Lega, che aveva sottolineato l’urgenza di investire risorse nella cybersecurity, perché ora ci rendiamo conto che sono sempre più diffuse varie forme di attacchi ibridi, non solo in Italia, da cui i cittadini devono essere protetti: voli, ferrovie, scuole, ospedali, aziende, occorre ripensare un mondo. Sostenere che questi investimenti non servano o criticarli è una follia”.

Ecco la sua opinione sull’operato dei dirigenti scolastici: “Si stanno già comportando molto correttamente, allertando le forze dell’ordine e tranquillizzando gli studenti. Poi, anche sulla base delle risultanze che emergeranno dalle informative dei Servizi, il Governo darà delle indicazioni su come affrontare eventuali situazioni di emergenza. È evidente che bisogna usare prudenza ma anche affrontare la situazione in modo sereno, responsabile e lucido e non farsi prendere da un panico che ad oggi è del tutto immotivato. Le scuole sono sicure e protette. Non dobbiamo cadere nella trappola di chi vuole seminare paura e caos”.

Infine, sui tagli della scuola previsti in Manovra: “Ho già detto chiaramente che stiamo lavorando per eliminarli. Toccano in particolare il potenziamento che ci ha consentito di raggiungere grandi risultati in termini di lotta alla dispersione scolastica. In questa legge di bilancio la spesa per la scuola ha comunque un importante segno positivo, aumenta dell’11,2% rispetto alla scorsa legge finanziaria”.

Il testo della lettera

Ecco il testo della lettera:

“Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.