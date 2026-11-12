Allarmi bomba nelle scuole, UIL Scuola: “I dirigenti rischiano in ogni caso, sia che chiudano sia che restino aperti”

Le recenti minacce di attentati recapitate via email a centinaia di istituti scolastici italiani riaccendono il dibattito sulle responsabilità dei dirigenti nella gestione delle emergenze. A intervenire è Andrea Codispoti, responsabile nazionale dei dirigenti scolastici della UIL Scuola, che contesta il rischio di trasferire sui presidi decisioni che, per la loro gravità, dovrebbero coinvolgere direttamente le autorità preposte alla sicurezza.

Al centro delle critiche del sindacato c’è il protocollo operativo annunciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo l’ondata di falsi allarmi che ha interessato le scuole italiane, provocando preoccupazione tra studenti, famiglie e personale.

Secondo Codispoti, le indicazioni diffuse dal Governo non risolverebbero il problema delle responsabilità, perché lascerebbero comunque ai dirigenti il compito di valutare le situazioni di rischio e decidere se interrompere le attività scolastiche.

Il nodo principale riguarda le possibili conseguenze di entrambe le scelte. Un dirigente che disponga la chiusura dell’istituto sulla base di una minaccia successivamente rivelatasi infondata potrebbe esporsi a contestazioni per interruzione di pubblico servizio. Al contrario, qualora decidesse di mantenere aperta la scuola e si verificasse un evento pericoloso, potrebbe essere chiamato a rispondere delle conseguenze.

È proprio questa situazione a essere giudicata inaccettabile dalla UIL Scuola, che denuncia come i dirigenti si trovino troppo spesso a dover affrontare emergenze complesse senza un adeguato sostegno istituzionale.

«Non si può continuare a trasformare il dirigente scolastico in parafulmine di ogni emergenza e di inefficienze altrui», afferma Codispoti.

La posizione del sindacato richiama dunque la necessità di una più chiara assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni competenti, soprattutto quando le decisioni riguardano la tutela dell’incolumità di centinaia di studenti e lavoratori.

Per la UIL Scuola, la sicurezza degli edifici e delle comunità scolastiche non può diventare una questione affidata esclusivamente alla valutazione del singolo dirigente. Occorrono indicazioni e interventi delle autorità competenti, affinché chi guida una scuola non debba scegliere da solo tra il rischio di interrompere inutilmente le lezioni e quello di sottovalutare una minaccia potenzialmente grave.

“La sicurezza è una responsabilità della politica. Non si possono lasciare i dirigenti scolastici soli di fronte a decisioni così delicate”, conclude il rappresentante della UIL Scuola.