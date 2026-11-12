Allarme bomba, la CISL Scuola chiede supporto: “I dirigenti non siano lasciati soli”

Dopo i messaggi minacciosi recapitati a diversi istituti in varie parti d’Italia e le conseguenti evacuazioni, la CISL Scuola chiede maggiore sostegno nella gestione delle emergenze. Il sindacato esprime solidarietà ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale ATA, impegnati a garantire la sicurezza degli studenti e a gestire i rapporti con le autorità e le famiglie.

La richiesta è di attivare in ogni territorio nuclei di supporto alle scuole, coordinati dalle Prefetture e composti dai soggetti istituzionali coinvolti.

Nuclei territoriali coordinati dalle Prefetture

A intervenire sono Ivana Barbacci, segretaria generale della CISL Scuola, e Raffaele Vitale, coordinatore nazionale dei dirigenti scolastici del sindacato. I due esponenti sottolineano il lavoro svolto dai dirigenti durante le evacuazioni, chiamati a prendere decisioni in tempi ristretti e a occuparsi della sicurezza di alunni e personale, dei contatti con le autorità e delle comunicazioni alle famiglie.

La CISL Scuola ritiene necessario attivare organismi territoriali di supporto, con il coinvolgimento degli uffici scolastici territoriali, delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco e degli enti locali. L’obiettivo è assicurare un raccordo tempestivo tra le istituzioni e offrire alle scuole un riferimento concreto.

Il sindacato precisa che, anche quando non è accertata la fondatezza delle minacce, le segnalazioni non possono essere ignorate da chi ha responsabilità in materia di sicurezza.

Referenti istituzionali e procedure condivise

Secondo Barbacci e Vitale, ogni dirigente dovrebbe poter contare su un referente istituzionale immediatamente raggiungibile, indicazioni operative tempestive e procedure condivise, anche per le comunicazioni alle famiglie.

Il coordinamento è ancora più importante quando le segnalazioni arrivano contemporaneamente a più istituti. Oltre alla verifica dell’attendibilità delle minacce da parte degli organismi competenti, occorre favorire comportamenti omogenei e coerenti da parte delle scuole.

La CISL Scuola chiede che dirigenti e personale scolastico non vengano lasciati soli ad affrontare le emergenze. A chi ha la responsabilità quotidiana di una comunità scolastica, sostiene il sindacato, deve essere garantito il sostegno operativo delle istituzioni, soprattutto quando le decisioni riguardano la sicurezza di studenti e lavoratori.