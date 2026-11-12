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La notizia del giorno | Allarmi bomba nelle scuole, ci sono nuovi casi

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Attualità
12.11.2026
Aggiornato alle 11:59

Allarme bomba anche oggi, 12 novembre: alle ore 9.39 alcune scuole hanno ricevuto un’altra email con nuove minacce

Sara Adorno
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Indice
Oggetto e contenuto della minaccia
Le richieste e l’ultimatum
Il mittente: l’indirizzo delle Filippine
Il testo dell'email

Alle 9.39 di giovedì 12 novembre, a distanza di meno di un giorno dall’ondata di mail che aveva raggiunto circa seimila istituti, un nuovo messaggio minatorio è arrivato nelle caselle di posta di diversi indirizzi scolastici. Il testo è stato condiviso da una scuola che lo ha ricevuto, mentre il governo è impegnato a coordinare la risposta al fenomeno.

Oggetto e contenuto della minaccia

La mail ha come oggetto “Messaggio dall’Italia. Siete in pericolo” ed è scritta in un italiano corretto, con un tono più aggressivo rispetto alla precedente. Il mittente afferma di aver piazzato ordigni, tra cui uno a Palazzo Chigi, e sostiene che in quello stesso momento sarebbe esploso un altro ordigno in una scuola della città, con alcune vittime. Una frase anticipa i dubbi di chi leggerà il messaggio, prevedendo che lo si consideri uno scherzo.

Leggi anche: Presto protocollo operativo: no a evacuazioni degli edifici dopo la ricezione di mail senza elementi concreti

Le richieste e l’ultimatum

Gli autori chiedono le dimissioni immediate della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, concedendo “un po’ di tempo” per decidere. In caso contrario, minacciano centinaia di vittime e parlano di un conto alla rovescia già iniziato. Il messaggio si chiude con la firma di Mikhail Andropov, lo stesso nome che compariva nella mail di ieri e che, secondo quanto riportato dalla stampa, era già apparso in minacce a emittenti televisive europee e in allarmi su voli.

Il mittente: l’indirizzo delle Filippine

L’indirizzo di posta appartiene al dominio del ministero dell’Istruzione filippino. Ieri, secondo le prime ricostruzioni, il mittente era invece riconducibile a un’università di Taiwan. Il cambio di Paese fa pensare a un’azione organizzata che usa caselle di istituzioni estere, ma al momento si tratta solo di ipotesi: spetta agli investigatori accertare se gli account siano stati violati o falsificati. La mail è stata inoltrata in giornata, nella stessa mattina dell’incontro tra la premier e i leader delle opposizioni convocato a Palazzo Chigi proprio sul tema degli allarmi.

Il testo dell’email

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