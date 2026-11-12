Allarme bomba Palermo, nuova mail con minacce: “Strage degli alunni e del personale alle ore 10:50”

Nuova mail e nuovo allarme bomba in un istituto superiore a Palermo, il liceo classico Umberto, che questa mattina, 12 novembre, è stato evacuato. Lo riporta Ansa.

Ai genitori è stato inviato un avviso: “Poiché stamattina è pervenuto alla posta elettronica della scuola un messaggio da indirizzo sconosciuto che preannunciava strage degli alunni e del personale alle ore 10:50 in punto, pur ritenendo che si tratti anche nel nostro caso di un falso allarme, riteniamo per prudenza di dover far uscire i ragazzi anticipatamente e rimandarli a casa. Pertanto vi comunichiamo che tutte le classi vengono licenziate in data odierna”.

Altro allarme bomba in varie scuole

Alle 9.39 di giovedì 12 novembre, a distanza di meno di un giorno dall’ondata di mail che aveva raggiunto circa seimila istituti, un nuovo messaggio minatorio è arrivato nelle caselle di posta di diversi indirizzi scolastici. Il testo è stato condiviso da una scuola che lo ha ricevuto, mentre il governo è impegnato a coordinare la risposta al fenomeno.

La mail ha come oggetto “Messaggio dall’Italia. Siete in pericolo” ed è scritta in un italiano corretto, con un tono più aggressivo rispetto alla precedente. Il mittente afferma di aver piazzato ordigni, tra cui uno a Palazzo Chigi, e sostiene che in quello stesso momento sarebbe esploso un altro ordigno in una scuola della città, con alcune vittime. Una frase anticipa i dubbi di chi leggerà il messaggio, prevedendo che lo si consideri uno scherzo.

Gli autori chiedono le dimissioni immediate della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, concedendo “un po’ di tempo” per decidere. In caso contrario, minacciano centinaia di vittime e parlano di un conto alla rovescia già iniziato. Il messaggio si chiude con la firma di Mikhail Andropov, lo stesso nome che compariva nella mail di ieri e che, secondo quanto riportato dalla stampa, era già apparso in minacce a emittenti televisive europee e in allarmi su voli.

L’indirizzo di posta appartiene al dominio del ministero dell’Istruzione filippino. Ieri, secondo le prime ricostruzioni, il mittente era invece riconducibile a un’università di Taiwan. Il cambio di Paese fa pensare a un’azione organizzata che usa caselle di istituzioni estere, ma al momento si tratta solo di ipotesi: spetta agli investigatori accertare se gli account siano stati violati o falsificati. La mail è stata inoltrata in giornata, nella stessa mattina dell’incontro tra la premier e i leader delle opposizioni convocato a Palazzo Chigi proprio sul tema degli allarmi.