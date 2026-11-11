Allarme bomba nelle scuole, vertice finito a Palazzo Chigi: giovedì 12 novembre la premier incontra le opposizioni

Come riportato da Ansa, si è conclusa la riunione di governo convocata dopo le mail minatorie arrivate alle scuole. Per giovedì mattina Giorgia Meloni ha invitato i leader dei partiti di opposizione, per condividere le informazioni e fare il punto su una questione che il governo definisce di sicurezza nazionale.

Il confronto con le opposizioni

Per domani, giovedì 12 novembre, alle 9, come scritto dal Sole 24 ore, la premier ha invitato a Palazzo Chigi i leader delle forze di opposizione. Secondo fonti della presidenza del Consiglio, l’incontro sarà l’occasione per condividere le informazioni disponibili e ricostruire il complesso quadro degli allarmi e delle segnalazioni registrati negli ultimi giorni. L’obiettivo dichiarato dell’esecutivo è garantire la massima informazione e favorire un confronto istituzionale su una questione che riguarda la sicurezza nazionale e la serenità dei cittadini.

La segretaria del Pd Elly Schlein ha accolto l’invito della premier Giorgia Meloni e domani sarà a Palazzo Chigi per l’incontro sugli attacchi hacker a cui parteciperanno gli esponenti di opposizione. Lo rende noto il Nazareno

“Accolgo l’invito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e domani mattina, alle ore 9, sarò a Palazzo Chigi. E’ necessario fare chiarezza sugli allarmi di questi giorni e sulle misure adottate dal governo per garantire la sicurezza dei cittadini”. Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

Anche Giuseppe Conte per il M5s, parteciperà domani mattina all’incontro.

“L’invito” al tavolo sugli attacchi hacker, convocato domani a Palazzo Chigi con le opposizioni dopo gli allarmi bomba nelle scuole, “è arrivato adesso”. Lo fa sapere il capogruppo di Futuro nazionale alla Camera, Edoardo Ziello. Anche fonti di governo confermano l’invito, spiegando che i leader dei principali partiti di opposizione sono stati contattati informalmente dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e poi sono state inviate email di invito a tutti.

Le parole dell’opposizione

“Chiediamo un’informativa del governo e della presidenza del Consiglio” sugli allarmi bomba. “Crosetto ha detto che la mamma dei cretini è sempre incinta, Valditara ha detto che se ci sono tanti allarmi non corriamo rischi…Di fronte ad un momento di tensione, ad un terrorismo per ora solo psicologico, vorremmo un piano del governo chiaro. Apprezziamo la convocazione delle opposizioni per domani ma deve venire qui Meloni”, ha detto la deputata del Pd Debora Serracchiani nell’Aula della Camera. Anche Elisabetta Piccolotti di Avs ha chiesto una “informativa urgente sulla guerra ibrida. Il governo sia serio almeno ora”.

Alla richiesta si è unito anche Futuro Nazionale con Rossano Sasso che ha domandato “chiarezza” di fronte ad “informazioni discordanti, tra chi ha minimizzato e chi ha lanciato l’allarmi”.

“Di fronte a una giornata come quella di oggi, con migliaia di famiglie che sono state terrorizzate e sono corse a scuola per prendere i loro figli e le loro figlie – ha esordito Riccardo Ricciardi del M5s -, abbiamo il ministro Valditara che dice ‘è più verosimile una strategia che un mitomane’; poi abbiamo Piantedosi che dice ‘prematuro parlare di regia comune’. Nel frattempo Crosetto unisce un po’ tutte e due le versioni e dice: ‘sì, c’è una strategia del terrore, ma anche un mitomane’. Tajani coglie la palla al balzo per dire che bisogna spendere più soldi in difesa, e noi questo non ve lo permettiamo. Basta con la cialtroneria”, “non ve lo permettiamo”.

Per Roberto Giachetti di Iv “questa vicenda va parlamentarizzata attraverso la presidente del consiglio” perché “ogni ministro si alza e dice quello che pensa, che spesso è diverso da quello che pensano gli altri”.

“In questo momento siamo a Cetto la Qualunque, si propongono a mezzo stampa le ipotesi più fantasiose…Servono informazioni veritiere e non a mezzo stampa ma in questa Aula”, le parole di Giulia Pastorella di Azione.