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11.11.2026
Aggiornato alle 12:02

Allarme bomba nelle scuole di tutta Italia, edifici evacuati. Il messaggio inviato tramite mail: “Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani” – IL TESTO

Redazione
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Un allarme bomba è stato inviato via mail a centinaia di scuole questa mattina. La polizia ha comunicato di procedere con calma e liberare gli edifici, come riporta il ‘Corriere della Sera’. Così gli studenti hanno lasciato le proprie aule e fatto ritorno nelle proprie abitazioni. Secondo la presidente dell’Anp Lazio Cristina Costarelli “si è scatenato un panico assurdo ma credo sia un mitomane. Tutti i dirigenti stanno chiamando i commissariati ma le indicazioni non sempre sono uniformi, alcuni dicono di evacuare, altri di aspettare”.

Dalle ultime notizie, l’allarme non è stato solo nelle scuole della Capitale. Stanno arrivando segnalazioni da istituti di tutta Italia. La mail è stata inoltrata a centinaia di istituti (oltre 300). In alcuni casi è invece stato detto di non evacuare.

Ecco il testo della lettera:

“Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

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