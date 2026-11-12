Posso iscrivermi nelle graduatorie per più classi di concorso?

Una delle domande più frequenti tra gli aspiranti docenti riguarda la possibilità di iscriversi contemporaneamente a più classi di concorso. La risposta è sì.

A stabilirlo è l’O.M. 27 del febbraio 2026, che all’art. 7, comma 1, specifica che i candidati possono iscriversi, pena l’esclusione, in un’unica provincia, ma per una o più GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per cui possiedono i requisiti (oltre alla prima fascia delle graduatorie di istituto, se in possesso dei titoli necessari).

Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)

Quando si presenta la domanda (per inserimento, aggiornamento, trasferimento o permanenza nelle GPS), ci si può iscrivere a tutte le classi di concorso per le quali si possiede il titolo d’accesso, purché all’interno della stessa provincia scelta.

Esempio pratico

Un docente abilitato nella classe di concorso A-12 (accorpata alla A-22) e in possesso della specializzazione sul sostegno può iscriversi nelle GPS per:

Classe di concorso A-12 , per insegnare discipline letterarie nelle scuole secondarie di II grado;

, per insegnare discipline letterarie nelle scuole secondarie di II grado; Classe di concorso A-22 , per insegnare italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di I grado;

, per insegnare italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di I grado; Graduatoria di sostegno (I fascia), per il grado di scuola in cui ha conseguito la specializzazione.

In merito alle classi accorpate si fa presente chel’abilitazione conseguita in una delle due classi vale anche per l’altra. In fase di domanda si dovrà dichiara come titolo di accesso per la prima e come ulteriore titolo valutabile per la seconda.

Graduatorie d’istituto

Lo stesso principio vale per le graduatorie d’istituto collegate alle GPS. Il docente viene incluso nelle graduatorie relative a tutte le classi di concorso per cui risulta correttamente inserito nelle GPS e per le quali ha indicato fino a 20 sedi scolastiche nella provincia scelta.

Valutazione dei titoli

Nel compilare la domanda per l’inserimento su più classi di concorso, è necessario prestare molta attenzione a come dichiarare i titoli culturali e i servizi, così da evitare errori nel calcolo del punteggio.

Valutazione delle lauree

Se si accede a due diverse classi di concorso grazie a due lauree differenti, ciascuna laurea fungerà da titolo di accesso per la rispettiva graduatoria., per cui nella domanda si potrà dichiarare la seconda laurea come “altro titolo culturale” nella graduatoria della prima classe (e viceversa), ottenendo così il punteggio aggiuntivo previsto dalle tabelle ministeriali.

Valutazione del servizio

L’insegnamento prestato su una determinata classe di concorso viene valutato:

Come servizio specifico (12 punti per anno scolastico) nella graduatoria della classe di concorso di appartenenza.

(12 punti per anno scolastico) nella graduatoria della classe di concorso di appartenenza. Come servizio aspecifico (6 punti per anno scolastico) nelle altre classi di concorso.

Inoltre qualora si dovesse prestare servizio contemporaneamente su più classi di concorso nello stesso anno scolastico, il sistema attribuirebbe comunque un massimo complessivo di 12 punti per ciascun anno scolastico all’interno della singola graduatoria.