Allerta meteo il 7 gennaio 2026, c’è fake news che a Roma le scuole sarebbero chiuse. Il maltempo c’è ma le scuole saranno aperte

Una AdnKronos di questi minuti rassicura le famiglie della capitale, dove in queste ore imperversa il maltempo, che nonostante le condizioni meteorologiche le scuole di Roma domani 7 gennaio 2026 saranno regolarmente aperte e si riprenderanno le lezioni dopo le vacanze natalizie.

Scuole chiuse a Roma: Fake news

Sui gruppi whatsapp degli studenti romani sta girano in queste ore una vera e propria fake news con allegata una falsa ordinanza attribuita al sindaco, Roberto Gualtieri: secondo questo allegato fasullo, viene disposta “la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata di mercoledì 7 gennaio 2026.

In una nota del comune di Roma viene scritto: “Il testo di una presunta ordinanza che circola sui social e su whatsapp per la chiusura delle scuole domani 7 gennaio 2026 è un falso. Nessuno ha firmato o emanato alcun provvedimento di questo tipo. Chiunque diffonda notizie false può incorrere in sanzioni anche di natura penale”.

Allerta meteo in altre zone di Italia

A Urbino, le scuole di ogni ordine e grado, asili comunali compresi, rimarranno chiuse mercoledì 7 gennaio. Lo ha disposto il sindaco, spostando in avanti il ritorno a lezione dopo la pausa natalizia e di inizio anno, dati il perdurare del maltempo e l’allerta meteo prevista.

Scuole chiuse per allerta meteo in diversi paesi dell’Emilia Romagna, ma anche nel capologuo Trieste del Friuli Venezia Giulia, nel Lazio le scuole di Frosinone resteranno chiuse, oltre ad Urbino ci sono altri comuni delle Marche che hanno disposto la chiusura, così come in Umbria e in Toscana.