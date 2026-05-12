Diretta video

Prima Ora | Notizie scuola del 12 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
12.05.2026

Sostanza urticante in una scuola a Milano, arriva il 118: “Coinvolti una decina di studenti, non si esclude spray al peperoncino”

Redazione

Un probabile caso di spray al peperoncino a scuola. L’ennesimo episodio arriva da Milano, e a darne conto è l’agenzia Dire. “I vigili del fuoco stanno intervenendo con il nucleo Nbcr all’interno della scuola professionale Unione Artigiani di via Antonini, per la presenza di una sostanza urticante che si sarebbe sprigionata nell’edificio poco prima dell’inizio delle lezioni. Lo riferiscono gli stessi vigili del fuoco”.

L’agenzia dà conto dei sintomi – per fortuna di lieve entità – riscontrati dai ragazzi venuti in contatto con la sostanza. “Coinvolti una decina di studenti“, prosegue Dire. “Quattro, in particolare, avrebbero accusato sintomi di malessere e sono stati affidati alle cure mediche del 118. Al momento non si esclude che l’episodio possa essere stato provocato dalla dispersione di spray al peperoncino”.

Come ricordato da La Tecnica della Scuola, l’utilizzo di sostanze urticanti vaporizzate nelle scuole italiane è sempre più diffuso, e non di rado ha portato all’intervento di pompieri e forze dell’ordine. Gli ultimi casi in ordine di tempo sono accaduti nel fiorentino, dove tre studenti sono finiti in ospedale, e a L’Aquila, dove una scuola è stata evacuata dopo che gli studenti hanno riscontrato tosse, irritazione e bruciore agli occhi.

Spray urticante

Spray urticante a scuola per saltare un compito in classe: cinque studenti denunciati

Spruzzano spray al peperoncino a scuola, evacuata una classe in un liceo di Cesena: due ragazzi denunciati

Studenti e docenti intossicati da spray urticante a scuola, sul posto ambulanza e Vigili del fuoco

Spray urticante, scuola evacuata: secondo caso in pochi giorni a Pescara. Il sindaco: “Collegamenti diretti tra i due episodi”

Malori a scuola, alunna confessa: “Spray urticante per fare una bravata”, nessun incidente nel laboratorio di chimica

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Presidenti di commissione alla Maturità 2026, ecco gli elenchi pubblicati dagli USR

Lara La Gatta

Un’educatrice: “Prendiamo 1200 euro al mese. Il lavoro è quasi una vocazione ma così non si può andare avanti”

Redazione

Sostanza urticante in una scuola a Milano, arriva il 118: “Coinvolti una decina di studenti, non si esclude spray al peperoncino”

Redazione

Piano Estate 2026, Valditara: “Necessario rendere la scuola un luogo di aggregazione”

Redazione
vai alla ricerca avanzata