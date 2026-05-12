Sostanza urticante in una scuola a Milano, arriva il 118: “Coinvolti una decina di studenti, non si esclude spray al peperoncino”

Un probabile caso di spray al peperoncino a scuola. L’ennesimo episodio arriva da Milano, e a darne conto è l’agenzia Dire. “I vigili del fuoco stanno intervenendo con il nucleo Nbcr all’interno della scuola professionale Unione Artigiani di via Antonini, per la presenza di una sostanza urticante che si sarebbe sprigionata nell’edificio poco prima dell’inizio delle lezioni. Lo riferiscono gli stessi vigili del fuoco”.

L’agenzia dà conto dei sintomi – per fortuna di lieve entità – riscontrati dai ragazzi venuti in contatto con la sostanza. “Coinvolti una decina di studenti“, prosegue Dire. “Quattro, in particolare, avrebbero accusato sintomi di malessere e sono stati affidati alle cure mediche del 118. Al momento non si esclude che l’episodio possa essere stato provocato dalla dispersione di spray al peperoncino”.

Come ricordato da La Tecnica della Scuola, l’utilizzo di sostanze urticanti vaporizzate nelle scuole italiane è sempre più diffuso, e non di rado ha portato all’intervento di pompieri e forze dell’ordine. Gli ultimi casi in ordine di tempo sono accaduti nel fiorentino, dove tre studenti sono finiti in ospedale, e a L’Aquila, dove una scuola è stata evacuata dopo che gli studenti hanno riscontrato tosse, irritazione e bruciore agli occhi.