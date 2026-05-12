Piano Estate 2026, Valditara: “Necessario rendere la scuola un luogo di aggregazione”

Come abbiamo scritto ieri, con una nota indirizzata ai dirigenti scolastici, alle famiglie, agli studenti, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha informato che il Governo intende rilanciare il “Piano Estate” con un investimento da 300 milioni di euro destinato alle scuole italiane per finanziare attività educative, ricreative e di socialità durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni. L’obiettivo è trasformare gli istituti scolastici in presìdi di aggregazione e crescita per gli studenti anche nei mesi estivi, offrendo occasioni concrete di formazione e inclusione.

Le parole di Valditara

“Il Piano Estate offre preziose opportunità agli studenti”, sottolinea il Ministro Valditara. “Siamo convinti che sia necessario rendere la scuola un luogo di aggregazione, soprattutto per i bambini e i ragazzi che, nel periodo delle vacanze, perdono un punto di riferimento fondamentale e non possono contare su altre esperienze di crescita personale a causa delle esigenze lavorative dei genitori o per particolari situazioni familiari”.

Nell’ambito della loro autonomia organizzativa, tutte le scuole potranno utilizzare per il prossimo periodo le risorse stanziate per attivare progetti sportivi, musicali, teatrali, ricreativi, di potenziamento didattico, per valorizzare i talenti dei giovani e, più in generale, tutte quelle iniziative che favoriscono la relazionalità, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’avviso di adesione all’indirizzo: https://pn20212027.istruzione.it/

Cosa si prevede

Le scuole, sottolinea il Ministro, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, saranno invitate ad attivare percorsi capaci di favorire inclusione, socialità, vita di gruppo e partecipazione attiva degli studenti. Il “Piano Estate” potrà inoltre essere arricchito attraverso collaborazioni con enti locali, università, centri di ricerca, associazioni sportive, organizzazioni del terzo settore, volontariato e realtà parrocchiali.

Previsto anche il coinvolgimento degli studenti universitari in attività di mentoring e tutoraggio, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra generazioni e offrire supporto educativo ai più giovani.

Nel messaggio che accompagna il decreto, viene espresso un ringraziamento al personale scolastico per “la costante sensibilità e attenzione” dimostrata nell’organizzazione delle attività estive, considerate un tassello fondamentale per il benessere e la crescita degli studenti.