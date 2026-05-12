Diretta video

Prima Ora | Notizie scuola del 12 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
12.05.2026

Piano Estate 2026, Valditara: “Necessario rendere la scuola un luogo di aggregazione”

Redazione
Indice
Le parole di Valditara
Cosa si prevede

Come abbiamo scritto ieri, con una nota indirizzata ai dirigenti scolastici, alle famiglie, agli studenti, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha informato che il Governo intende rilanciare il “Piano Estate” con un investimento da 300 milioni di euro destinato alle scuole italiane per finanziare attività educative, ricreative e di socialità durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni. L’obiettivo è trasformare gli istituti scolastici in presìdi di aggregazione e crescita per gli studenti anche nei mesi estivi, offrendo occasioni concrete di formazione e inclusione.

Le parole di Valditara

“Il Piano Estate offre preziose opportunità agli studenti”, sottolinea il Ministro Valditara. “Siamo convinti che sia necessario rendere la scuola un luogo di aggregazione, soprattutto per i bambini e i ragazzi che, nel periodo delle vacanze, perdono un punto di riferimento fondamentale e non possono contare su altre esperienze di crescita personale a causa delle esigenze lavorative dei genitori o per particolari situazioni familiari”.

Nell’ambito della loro autonomia organizzativa, tutte le scuole potranno utilizzare per il prossimo periodo le risorse stanziate per attivare progetti sportivi, musicali, teatrali, ricreativi, di potenziamento didattico, per valorizzare i talenti dei giovani e, più in generale, tutte quelle iniziative che favoriscono la relazionalità, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’avviso di adesione all’indirizzo: https://pn20212027.istruzione.it/

Cosa si prevede

Le scuole, sottolinea il Ministro, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, saranno invitate ad attivare percorsi capaci di favorire inclusione, socialità, vita di gruppo e partecipazione attiva degli studenti. Il “Piano Estate” potrà inoltre essere arricchito attraverso collaborazioni con enti locali, università, centri di ricerca, associazioni sportive, organizzazioni del terzo settore, volontariato e realtà parrocchiali.

Previsto anche il coinvolgimento degli studenti universitari in attività di mentoring e tutoraggio, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra generazioni e offrire supporto educativo ai più giovani.

Nel messaggio che accompagna il decreto, viene espresso un ringraziamento al personale scolastico per “la costante sensibilità e attenzione” dimostrata nell’organizzazione delle attività estive, considerate un tassello fondamentale per il benessere e la crescita degli studenti.

Giuseppe ValditaraPiano estate

Dirigenti scolastici, firmato contratto 2022/2024. Valditara: “La stagione dei blocchi contrattuali è definitivamente superata” – PDF

Valditara e il lapsus su Piersanti Mattarella, il web non perdona: ecco tutti i meme

Valditara: “sciacallaggio ignobile” per il mio lapsus su Piersanti Mattarella assassinato dalle Br. L’ex magistrato Matone: attaccano un uomo colto che vive per la giustizia

Valditara replica alle proteste: grazie a noi le spese per l’Istruzione sono aumentate, mentre la riforma dei tecnici l’hanno imposta Pnrr e precedente Governo

Valditara: a docenti e Ata stipendi bassi per errori del passato, già pronti gli aumenti del contratto 2028/30. Le scelte del Governo stanno pagando

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Presidenti di commissione alla Maturità 2026, ecco gli elenchi pubblicati dagli USR

Lara La Gatta

Un’educatrice: “Prendiamo 1200 euro al mese. Il lavoro è quasi una vocazione ma così non si può andare avanti”

Redazione

Sostanza urticante in una scuola a Milano, arriva il 118: “Coinvolti una decina di studenti, non si esclude spray al peperoncino”

Redazione

Piano Estate 2026, Valditara: “Necessario rendere la scuola un luogo di aggregazione”

Redazione
vai alla ricerca avanzata