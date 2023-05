Alluvione Emilia-Romagna, Valditara: “Stanziamento straordinario di 20 milioni”. Meloni: “Flessibilità su esami di Maturità”

Il consiglio dei Ministri di oggi ha accolto la proposta del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara di inserire misure per supportare le istituzioni scolastiche colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna.

“Come avevamo promesso, abbiamo ottenuto uno stanziamento per affrontare le prime urgenze del sistema scolastico. Oggi è stato istituito un fondo per interventi diretti di 20 milioni di euro” ha dichiarato il ministro Valditara. Le risorse sono finalizzate a supportare le scuole nell’acquisizione di beni per assicurare la regolare conclusione dell’anno scolastico.

Saranno introdotte norme per la semplificazione come previsto per gli interventi di somma urgenza.

Il Ministero ha anche attivato una nuova sezione del servizio di help desk, dedicata ad accompagnare le istituzioni scolastiche nella ripresa delle attività.

Con una o più ordinanze del Ministero possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell’anno scolastico 2022/2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Meloni: flessibilità sugli esami di Maturità

“Per la scuola c’è un fondo da 20 milioni di euro per la continuità didattica, e la facoltà al ministro dell’Istruzione, con ordinanza, a lavorare con una certa flessibilità all’adempimento degli esami di maturità con gli istituti coinvolti”. A dichiararlo, dopo il Consiglio dei Ministri di oggi, 23 maggio, la premier Giorgia Meloni.

Lo stato delle scuole dopo l’alluvione: i dati

Ecco i dati forniti dall’Usr:

105 plessi statali sono stati interessati dagli effetti dell’alluvione

49 istituzioni scolastiche statali hanno segnalato criticità per la ripresa dell’attività didattica

58 istituzioni scolastiche statali hanno segnalato criticità per viabilità e trasporti

44 istituzioni scolastiche hanno segnalato la destinazione di parte dei locali a sfollati.

I “problemi” alla riapertura delle istituzioni scolastiche potrebbero essere riconducibili a tre categorie “macro”:

danni agli edifici scolastici e alle relative pertinenze, correlati agli allagamenti e agli effetti che

ne sono derivati (allo stato in misura differenziata, da edificio ad edificio);

ne sono derivati (allo stato in misura differenziata, da edificio ad edificio); collegamenti stradali con plessi/sedi scolastiche e mobilità (allo stato rilevante nelle aree

collinari);

collinari); utilizzo di locali scolastici per ospitalità sfollati (allo stato residuale).

“Nell’affronto di questi problemi, occorre che ogni scuola individui le modalità per raggiungere bambini e ragazzi più fragili e quelli con disabilità in primo luogo. Per questi, la perdita dell’orizzonte quotidiano può essere ancora più drammatica che per gli altri. È preminente rilevare quanti abbiano perso casa o anche solo materiali e strumenti per studiare, sostenerli e mantenerli in contatto con i compagni.

Tanti che fanno scuola stanno soccorrendo, aiutando, sovvenendo. Ma a sua volta la Scuola, in quanto tale, ha bisogno di protezione. Ed ecco che – forse – l’esperienza del terremoto del 2012 ci può venire in aiuto. La convinzione che maturò diffusamente fin dai primi giorni fu quella, prima di tutto e prima possibile, di ricominciare ad “andare a scuola”. Perché gli studenti stessero insieme fra loro, “gomito a gomito”, quanto più possibile. Per questo furono con ogni urgenza sistemati e riaperti i (pochi) locali agibili o con minimi danni. Reperiti altri locali. Montate tende per fare lezione all’aperto. Questo il primo compito della scuola, anche in questa situazione.