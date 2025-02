Alunna fa interrogazione con cuffie e cappuccio, la compagna le suggerisce in chiamata dal fondo dell’aula: prende otto

In questi giorni è riemerso su TikTok un video di qualche mese fa che mostra un’alunna che molto ingegnosamente è riuscita ad “aiutare” la compagna di classe suggerendole nel corso di un’interrogazione in modo molto particolare.

L’ingegno della studentessa

Il video risale alla fine dell’anno scolastico scorso, nel periodo delle ultime verifiche prima della fine del secondo quadrimestre. Le immagini mostrano una ragazza in piedi alla cattedra con una felpa con un cappuccio in testa che sostiene un’interrogazione di fisica.

Quest’ultima, a quanto pare, sotto il cappuccio aveva le cuffie, ed era in chiamata con una compagna di classe che dal fondo dell’aula, accovacciata a terra, con altri alunni che la coprivano per non farsi vedere, le stava suggerendo le risposte. Il tutto davanti ad una docente che, ignara, non si sarebbe accorta di nulla. La ragazza, secondo quanto ha scritto su TikTok, non aveva “nemmeno” letto la lezione da “ripetere”. Il voto conseguito alla fine? 8 meno.

Le reazioni

Inutile dire che ci sono state molte reazioni negative di fronte al video. C’è chi non prende la cosa sul serio e anzi loda la compagna per l’aiuto prestato. Ma c’è anche chi crede che bisognerebbe studiare e non prendere voti alti senza sapere nulla. Ecco alcuni commenti:

“Io da insegnante, appoggerei volentieri questa tecnica. Viva l’amicizia”.

“Se al mio liceo tenevo il cappuccio in testa mentre mi rivolgendo a un prof….mi mettevano 4 in partenza”.

“Che sia giusto o meno, io vedo solo una grande dimostrazione di amicizia vera”.

“Ecco i futuri ingegneri, dottori, professori”.

“Da sospensione”.

“Neanche fosse nel loro interesse imparare”.

L’inganno durante il Covid

Spesso vanno virali video del genere. A maggio è stato il turno di un video su due alunne che hanno svolto un’interrogazione in modo alquanto particolare, “imbrogliando” la prof. Si tratta di immagini che risalgono al periodo Covid, mentre a scuola erano obbligatorie le mascherine.

In questo modo due alunne di una scuola superiore hanno pensato di condurre un’interrogazione così: una, l’interrogata, faceva finta di parlare, gesticolando, mentre la compagna di banco parlava, leggendo parola per parola il libro.

A quanto pare la docente se l’è bevuta, pensando che la voce che stava udendo fosse dell’interrogata. In questo modo quest’ultima è passata per studentessa preparata e, secondo la didascalia del video avrebbe pure preso un voto alto.