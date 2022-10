Alunna molestata a scuola, arrestato un insegnante a Caltanissetta

Una studentessa undicenne siciliana ha denunciato un suo insegnante perché per mesi la molestava con frasi oscene e toccandole parti intime. Le indagini della Squadra Mobile di Caltanissetta, guidata da Nino Ciavola, hanno fatto chiarezza sul caso, arrestando il docente.

La vicenda

Secondo quanto emerso dalle indagini, la studentessa ha raccontato di essere stata molestata dall’autunno all’aprile scorso. In un primo momento aveva confessato tutto a un’insegnante, che aveva riportato l’accaduto alla vice preside, ma secondo gli investigatori “tali confidenze non hanno sortito alcun effetto”, come riporta Repubblica.

Continuando a vivere in un incubo, l’adolescente si è rivolta ai genitori che hanno prontamente denunciato i fatti alla Squadra Mobile. Gli investigatori in poco tempo hanno ascoltato diversi compagni della studentessa, “anche loro hanno riferito di altri comportamenti inopportuni e frasi inadeguate pronunciate dal docente in classe”, spiega la Polizia. Successivamente la ragazza è stata ascoltata dal gip in sede di incidente probatorio alla presenza di una psicologa esperta e il giudice ha ritenuto attendibile il suo racconto. Per questo motivo il professore è stato posto immediatamente ai domiciliari.