Alunni armati, due casi in Toscana: 14enne mostra pistola scacciacani in aula, 15enne porta coltello da cucina a scuola

Alunni armati, due casi in Toscana: 14enne mostra pistola scacciacani in aula,...

Un altro, ennesimo, caso di studenti armati a scuola: si ha notizia di ben due episodi, slegati tra loro, di alunni che hanno portato delle armi in classe, entrambi in Toscana, in scuole diverse. Lo riportano Ansa, La Nazione e Il Corriere Fiorentino.

Denunciati due 14enni

Nel primo caso, che ha avuto luogo la settimana scorsa, l’arma in questione, mostrata in aula, è una pistola “scacciacani”. Dopo la segnalazione di un altro studente, spaventato, che ha allertato i genitori, gli investigatori della Digos sono risaliti a un 14enne: nel corso della perquisizione della sua abitazione è stata trovata un’altra pistola, costruita artigianalmente dallo stesso studente, come da lui ammesso, realizzando un fondello in alluminio e prodotto una pallottola con un’ogiva riempita con polvere pirica ricavata da alcuni petardi. Lo studente è stato denunciato per fabbricazione di arma da sparo.

La scacciacani che era stata portata a scuola è stata invece trovata, con sei colpi in canna, in possesso di un altro studente, della stessa età, che l’ha portata a scuola: per questo è stato denunciato per procurato allarme. La vicenda viene seguita dalla Procura dei Minori diretta dal procuratore Antonio Sangermano. Al momento sembra da escludere nella maniera più assoluta che quanto accaduto abbia in qualche modo a che vedere con l’episodio che si è registrato due settimane fa di fronte al liceo Michelangiolo.

Altro episodio spaventoso

Ieri, invece, uno studente di 15 anni ha portato a scuola un coltello da cucina nello zaino, che ha lasciato aperto in aula lasciando intravedere la lama. Alcuni studenti e un professore l’hanno notata e il dirigente ha chiamato la polizia. Il quindicenne è stato portato in questura con una volante, denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e poi affidato ai genitori. Il coltello da cucina, lungo 30 centimetri è stato sequestrato.