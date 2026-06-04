Alunni con disabilità, inclusione a due velocità: la mappa del divario Nord-Sud nelle scuole italiane

Il processo di inclusione degli alunni con disabilità in Italia non procede in modo uniforme. I dati ISTAT per l’anno scolastico 2024-2025 mettono in luce un’Italia spaccata, dove la carenza di infrastrutture al Mezzogiorno fa da contrappunto a una crisi di personale specializzato nelle regioni del Nord.

Personale: il paradosso delle ore e della specializzazione

Uno dei dati più sorprendenti riguarda la distribuzione delle risorse umane. Le scuole del Mezzogiorno garantiscono un numero medio di ore di sostegno più elevato, pari a 17,4 ore settimanali, contro le 14,3 ore del Nord. Nonostante questo, proprio al Sud si registra una maggiore insoddisfazione delle famiglie, con una quota di ricorsi al TAR (5,3%) superiore alla media nazionale (3,8%).

Il divario si inverte drasticamente parlando di specializzazione:

Al Nord , la carenza di specialisti è critica: il 32% dei docenti di sostegno non possiede una formazione specifica e viene selezionato tra gli insegnanti curricolari.

, la carenza di specialisti è critica: il e viene selezionato tra gli insegnanti curricolari. Al Sud , il fenomeno è molto più contenuto, con solo l’ 11% di personale non specializzato.

, il fenomeno è molto più contenuto, con solo l’ di personale non specializzato. Anche i ritardi nelle nomine colpiscono maggiormente il Settentrione, dove il 26% dei docenti non era ancora stato assegnato all’inizio delle lezioni, rispetto al 18,6% del Mezzogiorno.

Infrastrutture e barriere: il Sud resta indietro

Se il Mezzogiorno vince sulla “quantità” di ore e sulla specializzazione, perde terreno sulla qualità degli edifici. Solo il 35% delle scuole del Sud è privo di barriere fisiche, a fronte del 44% del Nord. Esempi estremi sono la Valle d’Aosta (64% di accessibilità) contro la Campania (30%).

Anche l’accessibilità sensoriale e tecnologica mostra ritardi:

La segnaletica in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è presente nell’11% delle scuole del Nord, ma scende al 6,5% nel Mezzogiorno .

è presente nell’11% delle scuole del Nord, ma scende al . La disponibilità di parcheggi riservati è del 49% al Nord contro il 39% al Sud .

. Il fabbisogno di postazioni informatiche aggiuntive è molto più avvertito nelle scuole del Mezzogiorno (75%) rispetto alla media nazionale (65%).

Didattica e integrazione: modelli a confronto

Il divario si riflette anche nelle modalità con cui gli studenti vivono l’esperienza scolastica. Un dato emblematico riguarda il tempo trascorso fuori dalla classe per gli studenti con gravi limitazioni: nel Nord arrivano a 9 ore settimanali di attività separata, mentre nel Mezzogiorno questa cifra si ferma a 5,5 ore, suggerendo un modello di integrazione in aula più persistente nel Sud.

Tuttavia, il Sud appare più isolato rispetto alle esperienze esterne:

Gite con pernottamento: vi partecipa solo il 46% degli alunni del Mezzogiorno, contro il 69% del Nord .

vi partecipa solo il degli alunni del Mezzogiorno, contro il . PCTO: nel Nord il 64% di questi percorsi avviene in azienda o cooperativa, mentre nel Mezzogiorno prevale il percorso interno alla scuola (51%), limitando il contatto diretto con il mondo produttivo.

Il fattore umano: una collaborazione più intensa al Sud

L’unico ambito in cui il Mezzogiorno mostra una marcia in più è il rapporto con le famiglie. I colloqui frequenti (almeno una volta al mese) tra genitori e docenti di sostegno riguardano il 45% degli alunni al Sud e solo il 30% al Nord. Anche il coinvolgimento con i docenti curricolari è più sistematico nelle regioni meridionali (30% contro 17% del Nord), delineando una comunità educante più partecipe e relazionale nonostante le croniche carenze strutturali.