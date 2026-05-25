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25.05.2026

Alunni in visita in una moschea, il dirigente: “La scuola è libera e laica, non proselitismo”

Redazione
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"La scuola è libera e laica"

Una visita alla moschea finisce al centro di un acceso dibattito politico e scolastico. Ad Ancona, gli alunni di una scuola primaria hanno visitato la moschea della Fratellanza. La decisione del dirigente scolastico ha fatto discutere, ma il preside è intervenuto per spiegare le proprie ragioni.

“La scuola è libera e laica”

Dopo aver chiarito con l’Ufficio Scolastico Regionale, il dirigente ha difeso con fermezza la scelta, spiegando che la visita rientra nell’autonomia scolastica e nell’offerta formativa elaborata dagli insegnanti: nessuna norma violata, famiglie tutte informate e nessuna intenzione di fare proselitismo. “È un’esperienza interculturale”, ha sottolineato, ricordando anche che nell’istituto oltre il 30% degli iscritti è di religione islamica. Non si tratterebbe peraltro di una novità: iniziative simili esistevano già prima del suo arrivo, avvenuto nel settembre 2024.

Il dirigente ha aggiunto che anche il contrario è prassi consolidata: durante le gite scolastiche, gli studenti stranieri visitano regolarmente le chiese. A sollevare polemiche erano state due esponenti della Lega, che aveva parlato di “iniziative ideologiche imposte agli studenti” e sollevato dubbi sulla legittimità delle visite in assenza di un’intesa formale tra lo Stato e le comunità musulmane. Il preside ha risposto invitando le due esponenti, parlando di una scuola “libera e laica” e ha aggiunto: “Non posso pensare che si sia utilizzata la scuola per fare propaganda politica pertanto invito le due esponenti a venirci a trovare e a conoscere meglio la nostra attività”.

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