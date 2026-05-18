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18.05.2026

Alunno 11enne si sente male a scuola e si accascia al suolo: morto dopo il ricovero

Redazione
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Il peggioramento

Tragedia in una scuola calabrese. Un alunno di undici anni si è sentito male a scuola, accasciandosi al suolo, ed è morto poco dopo. L’emergenza è scattata nella mattinata del 14 maggio, mentre il ragazzino seguiva le lezioni insieme ai compagni. Lo riporta La Gazzetta del Sud.

Il piccolo, affetto da una delicata patologia cardiaca, si è improvvisamente accasciato accusando un arresto cardiaco, generando momenti di grande paura all’interno della scuola. In pochi istanti insegnanti e personale scolastico hanno allertato il 118, avviando le prime manovre di soccorso in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Il peggioramento

Il piccolo è stato poi trasferito d’urgenza al Pronto soccorso dove è arrivato in condizioni critiche, in arresto cardiaco e con crisi convulsivanti post arresto. Il piccolo, purtroppo, è morto il giorno dopo, venerdì 15 maggio.

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