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Attualità
20.04.2026

Docente 48enne chiama a scuola e avvisa di stare male: viene trovata morta poche ore dopo

Redazione
Indice
Le parole della dirigente scolastica
I funerali nel suo paese d'origine
L'altro lutto a scuola

Tragedia a Venezia. Una docente originaria della Calabria, di 48 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Lunedì mattina, 13 aprile, aveva chiamato il liceo di Mestre dove insegnava, per comunicare che non si sentiva bene e che sarebbe andata dal medico per il certificato di malattia; qualche ora dopo, però, è morta.

Le parole della dirigente scolastica

Come riporta Il Corriere della Sera, si tratta di una docente di sostegno. “Lascia un grande vuoto — afferma la dirigente scolastica della scuola dove insegnava —. Era una docente preparata, molto empatica e dolce, con una sensibilità particolare necessaria ad occuparsi di ragazzi e ragazze con fragilità. La scuola non è un luogo come gli altri. Gli studenti sono in quella fase in cui il docente viene visto anche come un confidente, si fanno quelle due chiacchiere in più e si crea un legame particolare. I ragazzi sono molto scossi”.

“Trasformava ogni lezione in un’occasione autentica di incontro, crescita e fiducia”, la ricordano i colleghi. Lunedì mattina la professoressa aveva contattato anche la mamma e la sorella avvisandole che sarebbe andata dal medico di famiglia; non ricevendo più notizie i familiari hanno avvisato una vicina di casa, che ha trovato la donna ormai esanime all’interno del proprio alloggio.

I funerali nel suo paese d’origine

Accanto a lei la sua cagnolina, che l’ha vegliata. I funerali sono stati celebrati venerdì 17 aprile, nel suo paese di origine. “I colleghi che hanno conosciuto la professoressa – conclude la preside – la ricordano con affetto e stima per la sua umanità, la gentilezza e l’attenzione che dedicava agli studenti. Ci mancherà”.

L’altro lutto a scuola

Pochi giorni fa un’altra docente si è spenta improvvisamente: a Palermo una professoressa 59enne si è sentita male in classe ed è morta praticamente sul colpo.

Studenti e studentesse hanno pensato che la docente avesse solo perso i sensi ma dopo essersi avvicinati alla cattedra si sono resi conto della gravità della situazione e mentre altri insegnanti accorrevano dalle aule vicine venivano chiamati i mezzi di soccorso. Nel frattempo, in attesa dell’arrivo del 118, un collega avrebbe provato a salvare la donna praticandole un massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare.

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