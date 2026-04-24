Alunno Bes può andare in gita solo se accompagnato dal padre: i genitori sporgono denuncia

I genitori di un alunno dodicenne Bes, con Bisogni Educativi Speciali, del napoletano, hanno denunciato la scuola alla Procura di Napoli Nord. Il motivo? La famiglia sarebbe stata costretta ad accettare, viene riferito dai genitori, la decisione di lasciare il ragazzo in compagnia del padre, durante una gita scolastica, durata qualche giorno, escludendolo dalla convivialità che invece caratterizza queste iniziative.

Il papà è anche autista

Come riporta La Repubblica, in sostanza sarebbe stato deciso, in un consiglio di classe straordinario, che il 12enne avrebbe potuto prendere parte alla gita solo se accompagnato dal padre e con l’obbligo di pernottare esclusivamente con lui. In caso contrario, il ragazzo non avrebbe potuto partecipare. Il papà del ragazzino, però, era anche l’autista del bus usato per l’escursione che, secondo le norme, deve rispettare il riposo per tutelare la sicurezza dei passeggeri.

Il ragazzo, che a detta della famiglia presenta piena consapevolezza cognitiva, avrebbe vissuto momenti di forte disagio emotivo generato dalla consapevolezza della propria esclusione e dell’impossibilità di condividere pienamente l’esperienza con i propri compagni.

Le parole dei genitori

“Riteniamo mortificante una situazione del genere”, sottolineano i genitori, “non solo ha colpito l’autostima di nostro figlio, ma ha trasformato quello che doveva essere un momento bello, un’esperienza con i compagni, in un vero e proprio incubo. Nostro figlio si è sentito diverso, escluso, nonostante fosse presente e pagato regolarmente la quota”.

I precedenti

L’anno scorso ci sono stati molti casi simili, spesso di studenti con disabilità. Una studentessa di una scuola media del cuneese con disabilità motoria non è potuta andare in gita con i suoi compagni. Il motivo? La pedana del pullman in cui la classe viaggiava era rotta.

Poco tempo prima una studentessa con sindrome di Down che frequenta un istituto agrario in Alto Adige non ha partecipato ad una gita scolastica a Vienna. La mamma della giovane ha detto di non sapere neanche dell’organizzazione del viaggio.