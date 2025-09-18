Alunno di sei anni cade dalla finestra della scuola, è grave. Disposta ispezione, Valditara: “Fare chiarezza”

Alunno di sei anni cade dalla finestra della scuola, è grave. Disposta...

Ispezione nella scuola in cui è caduto dalla finestra un bambino di sei anni a Genova: questo è quanto disposto dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale su indicazione del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Lo riporta Ansa. L’obiettivo è fare piena luce sulle dinamiche.

Le parole di Valditara

“Seguo con grande apprensione quanto accaduto oggi in una scuola di Genova, dove un bambino è precipitato da una finestra ed è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Gaslini”.

“In questo momento il mio pensiero è rivolto innanzitutto a lui e alla sua famiglia. Un sentito ringraziamento ai soccorritori e ai medici per il pronto intervento. Sarà necessario fare rapidamente chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto”. Così il ministro Valditara interviene sulla vicenda.

Le condizioni del bambino

Il bambino – dopo un volo di circa sei metri – è ricoverato in codice rosso e le sue condizioni sono considerate molto gravi. Un testimone avrebbe assistito alla caduta. Lo riporta Il Corriere della Sera.