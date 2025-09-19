Alunno di sei anni cade dalla finestra, il suo docente di sostegno sarebbe stato assente per malattia: era affidato ad altri

Ieri un bambino, purtroppo, di sei anni, è caduto dalla finestra della scuola, al secondo piano. Il piccolo è stato trasportato in ospedale in codice rosso, avrebbe riportato gravi ferite. Ma cosa è successo? Il piccolo è sfuggito alla vigilanza di qualcuno?

Si tratterebbe di un bambino con autismo

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, nel frattempo, ieri ha annunciato una ispezione nella scuola. Il piccolo, a quanto pare con autismo, ha fatto un volo di circa tre metri. Come riporta Fanpage, dall’ospedale fanno sapere che il piccolo è in condizioni gravissime ma stabili, è ricoverato presso la Rianimazione in prognosi riservata.

Il piccolo, di origini straniere, avrebbe dovuto essere seguito da un insegnante di sostegno che però sarebbe stato in malattia. A quel punto sarebbe stato assegnato a un altro docente e una operatrice socio assistenziale che però lo avrebbero perso di vista forse convinti che a occuparsene ci fosse qualcun altro. Al momento però non si tratta di notizie certe.

Porta del terrazzino aperta?

Il piccolo, scrive La Repubblica, avrebbe comunque raggiunto un terrazzino, che avrebbe dovuto essere chiuso visti i gravi problemi di disabilità degli scolari. Non è ancora chiaro se la porta del terrazzo fosse aperta o socchiusa e per quale motivo.

La squadra mobile sta sentendo tutto il personale presente nel plesso per ricostruire quanto accaduto. Gli agenti delle volanti hanno avvisato subito il pubblico ministero. La Procura non ha ancora aperto formalmente un fascicolo ma dovrebbe ferlo nelle prossime ore.

Le parole di Valditara

“Seguo con grande apprensione quanto accaduto oggi in una scuola di Genova, dove un bambino è precipitato da una finestra ed è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Gaslini”.

“In questo momento il mio pensiero è rivolto innanzitutto a lui e alla sua famiglia. Un sentito ringraziamento ai soccorritori e ai medici per il pronto intervento. Sarà necessario fare rapidamente chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto”. Così il ministro Valditara interviene sulla vicenda.