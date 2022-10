Ancora violenza a scuola, alunno aggredito con pugni e calci da un compagno: la sua foto diventa virale tra gli studenti

Ancora un altro episodio di violenza a scuola. Stavolta ad essere stato aggredito tra le mura scolastiche è stato uno studente dell’istituto scolastico Valentini-Majorana di Castrolibero (Cosenza). A compiere il grave atto è stato un altro studente, suo coetaneo.

La vicenda è stata riportata dall’Ansa. Tutto è avvenuto ieri, 17 ottobre, verso le 11 del mattino, ma la notizia si è appresa oggi. Nello specifico, alla fine della ricreazione, uno studente del liceo con indirizzo sportivo ha aggredito con pugni e calci un coetaneo che frequenta il liceo scientifico.

Una scuola già tristemente nota

La vittima ha riportato una lesione sul sopracciglio e diverse contusioni. L’accaduto è stato denunciato dai genitori ai carabinieri. Ciò che rattrista è il fatto che, a quanto pare, le foto del ragazzo picchiato sarebbero state diffuse sui social dagli altri studenti della scuola. Non si conoscono le ragioni dell’aggressione.

Per oggi pomeriggio, 18 ottobre, la dirigente scolastica Maria Gabriella Greco ha indetto una riunione con genitori, coordinatori delle due classi e i ragazzi coinvolti per fare luce su quanto avvenuto. L’istituto calabrese in questione è purtroppo già noto per vicende analoghe tra ragazzi e per le presunte molestie da parte di un docente su alcune studentesse, caso da noi ampiamente riportato.