Andare oltre: visita guidata al MACC “Diario di bordo, cronaca di una pandemia”

Mercoledì 28 e giovedì 29 settembre le terze classi della scuola secondaria di primo grado Maria Montessori, accompagnate dai loro docenti, su invito del professore Salvatore Santoddì, docente di arte presso il medesimo istituto, si sono recate presso il museo MACC, Museo d’Arte Contemporanea, sito in Via Luigi Sturzo, per visitare la mostra: “ Diario di bordo, cronaca di una pandemia”.

L’evento, nato da un’idea di Giuseppe Cona, fondatore del simposio artistico che ruota attorno a Scalamatrice33, salotto delle arti visive frequentato da artisti siciliani e non, trasmette il vissuto personale di ogni artista attore protagonista del periodo pandemico. L’iniziativa di aderire è stata subito accolta dalla dirigente scolastica, prof.ssa Fabiana Bordieri, per promuovere nei giovani discenti non solo la conoscenza del territorio in cui vivono, obiettivo fondamentale del piano dell’offerta formativa della scuola Montessori, ma anche per sviluppare in loro il senso estetico, attraverso l’osservazione diretta delle opere d’arte.

Gli alunni hanno visitato la mostra, patrocinata dal Comune di Caltagirone e, incontrando quattro dei quarantatre artisti: Santina Grimaldi, Sebastiano Grasso, Salvatore Lanzafame e lo stesso Salvatore Santoddì, protagonisti del narrato dei dipinti, hanno avuto l’occasione di avvertire quanto l’arte, nelle sue molteplici forme, riesce ad evocare, suggerire, muovere emozioni e sentimenti che permettono, a chi la fruisce, di interpretare meglio la propria essenza e i relativi desiderata: insomma un momento estatico per andare oltre il mondo fisico, citando le parole degli artisti, che rispondevano alle numerose domande, poste dagli studenti entusiasti.

Prima di visitare la mostra gli allievi, come apprendisti ciceroni, hanno adottato per alcune ore il centro storico e la villa comunale con il suo patrimonio artistico, culturale e ambientale, seguendo il percorso di cittadinanza attiva e responsabile, cardine su cui si basa il progetto educativo e didattico della Montessori. Di seguito foto e video riassuntive della visita.

Elisabetta Forti