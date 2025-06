Andrea Maggi sui giovani aggressivi, soli e senza progettualità: ecco cosa deve fare la scuola – INTERVISTA alla Tecnica della Scuola

Al Congresso Nazionale della Cisl Scuola, in corso a Trieste, il nostro direttore Alessandro Giuliani ha incontrato Andrea Maggi, scrittore, professore, e volto noto della tv. Un intervento sulla mancanza di progettualità dei giovani, sulla visione del futuro collegata anche al passato. Spazio anche alle novità tecnologiche che verranno associate alla scuola, come ad esempio l’intelligenza artificiale. Senza dimenticare il ruolo delle famiglie e il delicato rapporto con la scuola. Infine il ricordo di una figura fondamentale come quella del sociologo Franco Ferrarotti (da poco scomparso) e i preziosi messaggi che ha lanciato sui giovani.