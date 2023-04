Ania promuove la sicurezza stradale nelle scuole, partendo dal Liceo Keplero di Roma.

Qui la fondazione Ania, che condurrà similari prove anche in altre scuole, ha iniziato a tastare come funziona l’educazione stradale nelle riservata agli studenti degli Istituti superiori.

L’obiettivo è quello di diffondere tra i più giovani una nuova cultura del rispetto delle regole della strada, fornendo le principali nozioni di guida sicura e mettendo in guardia sui pericoli della distrazione al volante e della guida in stato psicofisico alterato.

Regola numero uno: niente alcol, nemmeno un piccolo quantitativo. Al volante bisogna essere assolutamente sobri anche perché gli imprevisti sono sempre in agguato.

Gli studenti del Keplero coinvolti nell’iniziativa hanno trascorso una mattina interamente all’insegna della sicurezza stradale, suddivisa in due parti: nelle prime due ore c’è una sessione teorica in aula, durante la quale un pilota esperto ha affrontato con i ragazzi i concetti base per una guida sicura.

Terminata questa prima fase, gli studenti si sono spostati in un’area in cui sono stati allestiti i simulatori di guida della Fondazione ANIA, grazie ai quali hanno avuto la possibilità di mettere in pratica le nozioni apprese durante la lezione teorica.

L’esperienza potrà continuare anche in pista.

Al termine della lezione gli studenti hanno avuto la possibilità di collegarsi con la piattaforma didattica neopatentati.it, attraverso la quale hanno avviato un percorso formativo dedicato alla sicurezza stradale. Tutti coloro che completeranno la formazione avranno la possibilità di essere selezionati per uno dei 350 corsi gratuiti di guida sicura in programma all’autodromo di Misano Adriatico a partire da settembre 2023.