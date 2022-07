Anomala sospensione del concorso ordinario Aj55 in Campania

Spett.le redazione di Tecnica della Scuola,

sono una candidata del concorso ordinario classe AJ55 che si sta svolgendo in Campania per le regioni Campania, Sicilia, Calabria e Basilicata. Vi scrivo per rendere pubblica la spiacevole situazione in cui noi candidati alla suddetta cdc ci siamo venuti a trovare nella giornata di lunedì 18 luglio 2022.

In questa data, infatti, era previsto che terminassero le prove pratiche degli ultimi candidati (prova pratica e prova orale sono state sdoppiate e previste in due date diverse) e iniziassero le prime estrazioni per le prove orali.

Avvenute regolarmente le estrazioni delle tracce per i candidati della giornata, alle ore 17.30 perviene ad alcuni di noi la comunicazione della momentanea interruzione del concorso “per improvvise e improrogabili condizioni” da parte del Presidente di Commissione, per mezzo di una email non istituzionale (presentava infatti il dominio “gmail” e non “istruzione.it”). Il Presidente dichiarava altresì nell’email di aver messo al corrente l’USR Campania di tale interruzione e di aver contestualmente allegato le motivazioni, senza però condividerle con gli stessi candidati.

Non avendo trovato alcun avviso ufficiale di tale interruzione sul sito dell’USR Campania, unico organo preposto alle comunicazioni ufficiali relative al concorso, e temendo addirittura che l’email potesse essere frutto di un attacco hacker, noi candidati abbiamo deciso di presentarci ugualmente presso la sede di svolgimento delle prove nel giorno previsto per discutere, allo scadere delle 24h, la traccia sorteggiata, anche per tutelare la nostra posizione e far verbalizzare la nostra presenza lì.

Una volta lì il giorno seguente (19 luglio 2022), però, appurato che effettivamente non si sarebbe svolta alcuna prova di concorso e che dunque non si era insediata la commissione, non è stata accolta la nostra richiesta di verbalizzare la nostra presenza da parte del Segretario della commissione (unico membro presente) e siamo stati costretti a richiedere l’intervento delle forze di polizia per ottenere la compilazione del suddetto verbale.

L’assenza della commissione ha di fatto portato all’effettiva interruzione delle prove concorsuali, soprattutto tenendo conto che, tra i candidati presenti, vi erano coloro che avevano già iniziato la prova orale a seguito dell’estrazione (in aggiunta a quanti nella giornata del 19 luglio avrebbero dovuto estrarre la traccia).

Ci è poi stato comunicato dal Presidente di Commissione, sopraggiunto in loco verso la fine della mattinata, alla presenza del Commissario di Polizia, che avremmo avuto una nuova calendarizzazione e avremmo dovuto nuovamente estrarre la traccia e che la comunicazione delle nuove date sarebbe avvenuta, come da bando, con almeno 20 giorni di preavviso dalla prova.

In questa situazione, i concorrenti provenienti da Calabria, Sicilia, Basilicata hanno dovuto fare ritorno nelle proprie regioni e gli stessi, non certi di ottenere un rimborso sulle spese di viaggio già – inutilmente – affrontate, ora dovranno ancora una volta, per giunta in alta stagione, provvedere a nuove spese per tornare in una data che è ancora in via di definizione.

Ad oggi, 20 luglio 2022, ancora non vi è comunicazione sul sito dell’USR certificante l’ufficialità della sospensione delle procedure concorsuali in atto e molti candidati non sanno se prolungare la loro permanenza e presentarsi ugualmente per certificare la propria presenza o tornare a casa.

Noi speriamo davvero che la situazione possa risolversi quanto prima e nel migliore dei modi, ma, nel frattempo, provati da queste vicende che si aggiungono alle preoccupazioni e al carico emotivo di chi, dopo anni di attesa, si sta sottoponendo ad un concorso nazionale, Vi chiediamo di poter dare rilievo a questa notizia e ad aiutarci affinché, tramite una risonanza mediatica, si possa far luce sull’accaduto e possa essere portata all’attenzione di tutti una vicenda che non vorremmo cadesse sotto silenzio soffocando ogni tentativo di far valere i nostri diritti.

Grazie, a nome di tutti, per l’attenzione

Lettera firmata