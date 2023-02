Anpi: Frassinetti, silente sui gravi problemi della scuola calabra, vuole zittire un onesto studioso delle foibe

All’on Paola Frassinetti, sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, che con un comunicato stampa chiedeva che non si tenesse un convegno sulle foibe da parte di uno scrittore ritenuto dalla sottosegretaria di Fratelli d’Italia “negazionista”, ha risposto a stretto giro di posta l’Anpi Calabria, Associazione nazionale partigiani d’Italia, con un comunicato che per intero pubblichiamo.

“Abbiamo letto con moderato stupore una nota stampa del sottosegretario all’Istruzione on. Paola Frassinetti. Abbiamo sempre avuto grande rispetto per le Istituzioni e non rinunciamo nemmeno in questa occasione a rispettare il sottosegretario che però, volendosi occupare di scuola in Calabria avrebbe potuto farlo iniziando magari dalla dispersione scolastica, dalla messa in sicurezza degli edifici, o magari del potenziamento degli asili nido. Nulla di tutto questo, lo scandalo per cui l’onorevole si scomoda e si occupa di Calabria è un normalissimo dibattito in una scuola di Soverato dove addirittura si affronta il tema delle “complesse vicende del confine orientale” e naturalmente dell’orrore delle foibe.

Il problema è che un apprezzato storico – Eric Gobetti – impegnato da anni con studi serissimi sulla vicenda non deve parlare. Pensavamo ormai conclusa l’epoca della fedeltà al regime con il giuramento dei professori. Si può condividere o criticare il lavoro di uno studioso ma non impedirgli di parlarne, anche perché ormai non ci crede più nessuno all’allarme sul presunto negazionismo. Nelle oltre 100 pagine del libro non una sola parola sminuisce il dramma delle foibe. I fatti storici sono, come deve essere, raccontati con scrupolo analitico delle fonti, senza la propaganda cara ad un certo revanchismo fascista. Stia serena la sottosegretaria, da queste parti non si nega nulla, se proprio si sente preoccupata dal negazionismo deve rivolgere lo sguardo altrove”

Mario Vallone

Coordinatore ANPI regionale Calabria

Componente del Comitato nazionale ANPI