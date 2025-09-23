Antologia degli stereotipi: letture e laboratori per ritrovare a scuola il presente

“Leggere gli stereotipi. Antologia e laboratori per la scuola secondaria di primo grado” di Alice Bigli, Luisa Montagnaro ed Espérance Hakuzwimana, Erickson, 23 €, è una antologia di brani importanti, ma non già basata sulla sua tramandata logica, bensì strutturata secondo un percorso che si prefigge di affrontare gli stereotipi, che sono argomenti e preconcetti, più frequenti e dunque più dibattuti nel nostro presente.

Si tratta allora di brani antologici selezionati tra la migliore letteratura contemporanea per ragazzi e poi commentati, brano per brano, da Espérance Hakuzwimana, scrittrice ruandese, e accompagnati dalle attività di comprensione e approfondimento proposte da Luisa Montagnaro e Alice Bigli.

Cinque percorsi che indagano la tematica degli stereotipi con approcci diversi e due laboratori finali per creare in classe una comunità di lettori, in grado di dibattere e comprendere il mondo che li circonda.

Una raccolta antologica, insomma, che permette di realizzare percorsi didattici personalizzabili, dal focus su singoli temi alla costruzione di veri e propri “book club” e dunque congegnati come stimolo ai ragazzi e ragazze per leggere il mondo con occhi nuovi e più consapevoli.

Questi gli argomenti: Stereotipi, pregiudizi e privilegi; Cose da femmine e cose da maschi; Il razzismo di ieri e il razzismo di oggi; Disabilità; Povertà; Famiglie di tutti i colori; Neurodivergenza; Intersezionalità.

10 testi antologici contemporanei per riflettere insieme agli alunni su stereotipi e pregiudizi che nella nostra società sono legati a genere, etnia, disabilità, famiglia, fornendo così, all’insegnante e alla classe, la possibilità di mettersi alla prova sui temi caldi della loro quotidianità, attraverso riflessioni che aiutano a maturare una maggiore consapevolezza del mondo che ci circonda.

Il volume infine è diviso in tre sezioni: percorsi tematici; parte antologica (lavorare sui singoli brani); book club e laboratori. Ogni azione, dopo una breve premessa, illustra quali brani le studentesse e gli studenti dovranno leggere per poi aﬀrontare l’attività proposta, a volte corredata da una scheda operativa finale.

Significativa la proposta iconografica, con illustrazioni cattivanti, mentre lo Stereotipo razzista, rapporta, per esempio, riportandolo, un ampio brano a fumetti che rende ancora meglio l’argomento che, in ogni caso, a conclusione è trattato da Espérance Hakuzwimana con riferimenti storici e di critica letteraria.