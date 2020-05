Come motivare e coinvolgere gli studenti con la didattica a distanza? Ecco alcuni consigli per una efficace didattica online.

Una breve rassegna di web tool gratutiti a disposizione di insegnanti e alunni per lavorare online e realizzare compiti autentici e di realtà:

David Del Carlo apre il suo laboratorio multimediale per mostrare come sia possibile anche in questao momento far lavorare gli studenti con creatività e passione, renderndoli protagonisti del loro apprendimento.

Formatore: David Del Carlo, insegna Lettere presso il Liceo “Lorenzini” di Pescia. Sperimenta nelle sue classi nuove metodologie, anche con l’ausilio delle ICT, fra cui il flipped learning. Ha conseguito la qualifica di advanced flipped teacher presso Flipnet e applica il metodo della classe scomposta, acquisito presso Impara Digitale. Affianca all’attività di docente quella di formatore, con seminari su flipped classroom, cooperative learning, didattica laboratoriale e web tools per la didattica.

App-rendere online: motivare e coinvolgere con la didattica a distanza (GUARDA IL VIDEO)

