Apprendistato di primo livello, il convegno al Job Orienta di Verona alla presenza della Ministra Calderone

Un convegno dal titolo “ApprendistiAmo” si è svolto lo scorso 24 novembre al Job Orienta di Verona. Un’occasione di confronto tra docenti, dirigenti scolastici e rappresentanti di Anpal servizi di tutta Italia sulla possibilità di potenziare questo strumento all’interno delle scuole secondarie di secondo grado. A rappresentare la Regione Sicilia (unica scuola dell’isola) l’istituto Galileo Ferraris di Acireale con il professor Mario Di Fazio, docente di materie tecniche, responsabile dei PCTO e dei percorsi di Apprendistato di primo livello.

Ha svolto la funzione di relatore Nicoletta Arca, responsabile nazionale della linea di Anpal Servizi; presenti per Anpal Servizi anche Fiorella Mazzaro del Piemonte e Paola Caselli della regione Lazio e in collegamento dalla Sicilia la Carmelina Maimone, motore trainante del percorso di Apprendistato in alcune zone della Sicilia orientale. Folta partecipazione in sala ma soprattutto in diretta streaming alla quale ha partecipato anche il neo Ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone.

“L’apprendistato rappresenta uno strumento che mette alla prova lo studente facendo comprendere a lui il significato del mondo del lavoro ancor prima di terminare i propri studi – ha affermato il prof. Di Fazio – l’apprendistato è uno strumento di forte orientamento per uno studente, di responsabilità e di organizzazione di vita per chi lo intraprende; è uno strumento che potrebbe anche servire per abbattere le barriere sulla dispersione scolastica in quanto sfocia in un inserimento nel mondo del lavoro di ragazzi che didatticamente possono avere delle debolezze ma tecnicamente essere delle eccellenze. L’apprendistato, premesso da un percorso di PCTO, garantisce ad un’Azienda la conoscenza di ragazzi che potrebbero diventare un potenziamento del proprio organico; garantisce loro una formazione durante la quale si sviluppano competenze da acquisire poi all’interno della propria azienda in momenti di ricerca del personale”.

Tra gli auspici, quello di voler far diventare l’istituto Ferraris di Acireale un polo di formazione e diventare un modello per altre scuole che vogliono approcciarsi a questi strumenti.