Arresto immediato per chi aggredisce un docente: Giannelli (ANP) pienamente d’accordo con il ministro Valditara

Sulle dichiarazioni del ministro Valditara in merito alla possibilità di procedere con l’arresto in flagranza di reato nei confronti di chi aggredisce un docente, interviene Antonello Giannelli, presidente ANP.

Giannelli plaude all’iniziativa del Ministro Valditara che ha telefonato al Ministro della Giustizia Nordio, proponendogli di estendere la misura dell’arresto in flagranza di reato alle aggressioni nei confronti del personale scolastico.

“Si tratta di una iniziativa che va nella direzione da noi richiesta qualche tempo fa – dichiara il presidente ANP – i dirigenti scolastici, i docenti e il personale ATA non possono più essere oggetto di aggressioni e violenze divenute negli ultimi anni sempre più frequenti”.

Continua Giannelli: “Ringrazio il Ministro per la sensibilità che ha dimostrato: da tempo sostengo che sia necessario equiparare le aggressioni al personale della scuola a quelle perpetrate nei confronti dei sanitari”.

Conclude il Presidente dell’ANP: “Il personale della scuola deve essere messo nelle condizioni di svolgere il proprio importante lavoro serenamente, consapevole di essere tutelato e di avere dalla propria parte le Istituzioni e la stragrande maggioranza delle famiglie”.