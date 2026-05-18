Diretta video

Prima ora | Notizie scuola del 18 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
18.05.2026

Arretrati docenti 2026, quali sono le tempistiche? Facciamo chiarezza

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Quando arrivano gli arretrati?
Il testo ufficiale con le tabelle
La diretta della Tecnica della Scuola dall'ARAN
La firma del contratto e le reazioni sindacali

Rinnovo contratto scuola, firmata parte economica dopo l’incontro del 1° aprile, relativo alla prosecuzione della trattativa del rinnovo contrattuale CCNL personale comparto Istruzione Ricerca 2025 – 2027, all’Aran.

Quando arrivano gli arretrati?

Poiché l’ipotesi di accordo viene sottoscritta nel corso del secondo anno del periodo contrattuale di riferimento, per il periodo gennaio 2025 – giugno 2026, il personale maturerà arretrati per la parte di incremento non ancora corrisposta. Calcolati con riferimento al 30 giugno 2026, gli importi stimati vanno da circa 815 euro a circa 1250 euro.

  • Importo medio stimato: circa 800 euro a dipendente.
  • Erogazione: il pagamento è previsto indicativamente per giugno 2026, una volta conclusi i controlli di rito e sottoscritto definitivamente il contratto.

Il testo ufficiale con le tabelle

Nel sito dell’Aran è stato pubblicato il testo dell’ipotesi del CCNL 2025/2027. Al suo interno sono contenute le tabelle ufficiali con gli aumenti stipendiali per docenti e ATA.

2026_04_01_I_CCNL_CIR_2025_2027-firmato-17-34Download

La diretta della Tecnica della Scuola dall’ARAN

Per tutte le ultime novità sul contratto si è svolta una diretta dall’ARAN con il nostro direttore Alessandro Giuliani che sentirà le testimonianze dei protagonisti. In studio il vicedirettore Reginaldo Palermo insieme a Daniele Di Frangia e Valerio Musumeci della redazione hanno affrontato i temi del rinnovo del CCNL.

La firma del contratto e le reazioni sindacali

La firma è arrivata al termine di sole tre sessioni di lavoro, un risultato definito eccezionale dall’Aran considerata la complessità del contratto. Il presidente dell’ARAN, Antonio Naddeo, ha commentato: “Per la prima volta nella storia della contrattazione collettiva pubblica, il comparto Istruzione e Ricerca apre la tornata contrattuale nazionale. Si sta recuperando il ritardo accumulato negli anni passati, e lo si fa con continuità, velocità e consenso”. Tra i sindacati firmatari – CGIL, CISL, UIL, SNALS, Gilda e Anief – non mancano però le riserve. Gianna Fracassi, segretaria generale della Flc-Cgil, ha dichiarato: “Non basta rivendicare di avere sottoscritto tre contratti: è importante la volontà politica di rafforzare diritti, tutele e la condizione salariale del personale”. Ivana Barbacci della CISL ha invece espresso soddisfazione: “Oggi stiamo raccogliendo i frutti delle scelte compiute all’atto della sottoscrizione dell’intesa per il precedente rinnovo”. Resta aperto il nodo del 2013, anno contrattuale non riconosciuto e considerato da più sindacati una ferita ancora irrisolta.

Leggi le altre interviste

Arretrati scuolaContratto scuola 2025/27

Arretrati docenti 2026, quando arrivano e a quanto ammontano? Le tabelle

Arretrati docenti 2026, quando arrivano?

Arretrati docenti 2026, quando arrivano? A quanto ammontano? Le tabelle

Pagamento arretrati docenti e Ata, ci sono pure gli aumenti: le somme sono giuste? Risponde Pacifico (Anief) – Rivedi la diretta

Scuola, venerdì 23 gennaio il pagamento di arretrati e stipendio gennaio: tutto in un giorno, è ufficiale. Per docenti e Ata data da ricordare

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Attentatore di Modena: a bloccarlo anche un docente molisano

Redazione

Spari contro la scuola e il municipio, un ragazzo arrestato e due denunciati: il caso in provincia di Alessandria

Redazione

Studente in classe con 14 bombe per Halloween, arrestato: ottiene l’estinzione del reato

Redazione

Tfa 2026: come si diventa insegnanti di sostegno? – FOCUS

Redazione
vai alla ricerca avanzata