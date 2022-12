Arretrati stipendi, meno soldi in busta nel 2022 per colpa delle tasse

Alcuni lettori ci chiedono quale sia la tassazione a cui saranno assoggettati gli arretrati relativi al rinnovo del CCNL 2019-2021.

Proviamo a chiarire:

La tassazione ordinaria si applica sui redditi da lavoro dipendente, redditi da lavoro autonomo, redditi d’impresa, redditi da pensione, ed è regolata dal T.U. delle imposte sui redditi, DPR 917/86.

Si tratta di una imposta progressiva in quanto colpisce il reddito con aliquote che dipendono dagli scaglioni di reddito prodotto nell’anno di riferimento

La tassazione separata consiste in una particolare modalità di assoggettamento alla ritenuta IRPEF e si applica alle competenze arretrate e al trattamento di fine rapporto, D.P.R. 917 del 22/12/86. Art. 17, 19 e 21.

L’elenco dei redditi soggetti a tassazione separata è contenuto all’art. 17 comma 1 del TUIR, indicando che per competenze arretrate devono intendersi gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi (ed è il nostro caso) di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”

Pertanto saranno assoggettate alla tassazione separata gli arretrati spettanti per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Ai fini del calcolo dell’aliquota propria della tassazione separata, l’art. 21 commi 1 e 3, del TUIR stabilisce che è determinata facendo riferimento alla metà del reddito complessivo nel biennio anteriore all’anno in cui gli arretrati sono percepiti (Es. Arretrati percepiti nel 2022 – Reddito complessivo del biennio anteriore 2020-2021- applicazione delle aliquote e scaglioni in vigore nel 2022) Consiglio di non perdersi in calcoli complessi in quanto il cedolino dello stipendio riporta l’aliquota media di ogni dipendente

Mentre agli arretrati spettanti per l’anno 2022, se saranno liquidati nello stesso anno, si applicherà la tassazione ordinaria, all’aliquota massima riferita allo scaglione di reddito prodotto.

Da questa breve trattazione si può riassumere dicendo che la tassazione separata è sicuramente più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria, ma è il TUIR a disporlo elencando tassativamente quali sono i redditi a cui può essere assoggettato il reddito derivante da arretrati.

SEGUI LA DIRETTA