Ascolta le notizie della Tecnica della Scuola con Alexa, l’assistente vocale Amazon. Ecco come fare

La Tecnica della Scuola è su Alexa

La Tecnica della Scuola è su Alexa, l’assistente vocale a firma Amazon. Per ricevere le notizie dalla voce dell’intelligenza artificiale, potete semplicemente chiedere: “Alexa, leggi le notizie da Tecnica della Scuola“.

Un servizio innovativo che va ad aggiungersi alle Live notizie sul nostro canale YouTube e alle breaking news quotidiane, che l’utente può ascoltare comodamente dal proprio cellulare mentre è occupato a fare altro. Ricordiamo che il servizio di breaking news è parte di Tecnica della Scuola Podcast ed è presente anche su diverse piattaforme quali Spotify, Google Podcast e altre.

La ricerca facilitata dei contenuti delle dirette

E per gli affezionati alle dirette di Tecnica risponde LIVE, il dettaglio delle domande dei lettori e delle risposte degli esperti è ora facilmente rintracciabile sul nostro canale YouTube mediante la funzione Chapter: i contenuti della diretta, infatti, sono indicati esplicitamente, con il relativo minutaggio, nella descrizione del video cui fanno riferimento; e sono visibili anche sulla barra di avanzamento dello streaming.

Su tutte le complicate questioni scolastiche relative all’inserimento in graduatoria, alle immissioni in ruolo, alla partecipazione ai concorsi e a molto altro, i lettori che non hanno potuto seguire in diretta il nostro streaming potranno così ritrovare con facilità le informazioni per loro di maggiore interesse.