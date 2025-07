Assegnazioni provvisorie 2025, possibilità per i docenti PNRR 1 a tempo determinato con abilitazione e con anno di prova da svolgere nel 25/26? Risponde l’esperto

Novità sulla possibilità di assegnazione provvisoria anche per i docenti PNRR 1 con contratto a tempo determinato con anno di prova da svolgere nel 25/26? Ovviamente coloro che hanno conseguito già l’abilitazione.

Ecco la risposta, nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 3 luglio, dell’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara:

“Sì, questo è uno dei punti che stiamo attendendo, aspettiamo proprio il testo per capire. Io sono fiducioso per coloro che hanno l’abilitazione e passeranno a tempo indeterminato dopo, l’anno di prova non ce l’hanno e per cui rimarranno sempre nel grado di istruzione in cui sono in ruolo perché non possono fare un passaggio ad altro ruolo nell’assegnazione provvisoria, però sono fiducioso che verranno trattati alla stessa stregua delle GPS prima fascia, però mai dire mai perché era uno dei punti rimasti in sospeso e che l’ufficio di gabinetto del ministro stava vagliando dal punto di vista legislativo, dunque confrontandosi con l’ufficio legislativo del Ministero dell’Istruzione per accontentare le richieste sindacali”.